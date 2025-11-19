El rapero mexicano de 33 años de edad, Adán Cruz llega al Teatro Metropólitan de la CDMX en concierto este 19 y 20 de noviembre.

Conciertos de Adán Cruz en el Teatro Metropólitan de los cuales ya te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada en sus shows en vivo:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin revelarse detalles

Setlist de canciones: 20 temas en vivo

Posible setlist de Adán Cruz para el Teatro Metropólitan el 19 y 20 de noviembre

Este 19 y 20 de noviembre se presenta en concierto el rapero mexicano Adán Cruz en el Teatro Metropólitan.

Conciertos de Adán Cruz que forman parte de su gira Ruido, El Silencio y Yo II con el que presenta su nuevo álbum bajo el mismo título.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Adán Cruz en el Teatro Metropólitan sean los siguientes: