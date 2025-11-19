El rapero mexicano de 33 años de edad, Adán Cruz llega al Teatro Metropólitan de la CDMX en concierto este 19 y 20 de noviembre.

Conciertos de Adán Cruz en el Teatro Metropólitan de los cuales ya te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada en sus shows en vivo:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin revelarse detalles
  • Setlist de canciones: 20 temas en vivo
Adán Cruz, rapero mexicano
Posible setlist de Adán Cruz para el Teatro Metropólitan el 19 y 20 de noviembre

Este 19 y 20 de noviembre se presenta en concierto el rapero mexicano Adán Cruz en el Teatro Metropólitan.

Conciertos de Adán Cruz que forman parte de su gira Ruido, El Silencio y Yo II con el que presenta su nuevo álbum bajo el mismo título.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Adán Cruz en el Teatro Metropólitan sean los siguientes:

  1. Astronauta de Tus Lunares
  2. Ando Como Se Debe
  3. Por Ti
  4. No Doubt, Pt. 2 (con La Sinclair)
  5. Un Chiste (con Alemán)
  6. My Love
  7. Lo Principal
  8. Enano Mental
  9. Fake News
  10. Quítame
  11. Necesitaba Estar Hecho
  12. Algún Día
  13. Volar
  14. Boomerang
  15. Casualidad
  16. Siempre
  17. Ahí Te Vez
  18. Último Viaje
  19. Dark Light
  20. Run