El rapero mexicano de 33 años de edad, Adán Cruz llega al Teatro Metropólitan de la CDMX en concierto este 19 y 20 de noviembre.
Conciertos de Adán Cruz en el Teatro Metropólitan de los cuales ya te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada en sus shows en vivo:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin revelarse detalles
- Setlist de canciones: 20 temas en vivo
Posible setlist de Adán Cruz para el Teatro Metropólitan el 19 y 20 de noviembre
Este 19 y 20 de noviembre se presenta en concierto el rapero mexicano Adán Cruz en el Teatro Metropólitan.
Música
¿A qué hora termina el concierto de Adán Cruz en Teatro Metropólitan? Horario del 19 y 20 de noviembre
Música
¿A qué hora termina el concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros? Horario del 19 y 21 de noviembre
Música
Concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros: Setlist, horario y telonero para el 19 y 21 de noviembre
Música
Concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Auditorio Nacional: Setlist, horarios y telonero para el 19, 21, 22 y 24 de noviembre
Conciertos de Adán Cruz que forman parte de su gira Ruido, El Silencio y Yo II con el que presenta su nuevo álbum bajo el mismo título.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Adán Cruz en el Teatro Metropólitan sean los siguientes:
- Astronauta de Tus Lunares
- Ando Como Se Debe
- Por Ti
- No Doubt, Pt. 2 (con La Sinclair)
- Un Chiste (con Alemán)
- My Love
- Lo Principal
- Enano Mental
- Fake News
- Quítame
- Necesitaba Estar Hecho
- Algún Día
- Volar
- Boomerang
- Casualidad
- Siempre
- Ahí Te Vez
- Último Viaje
- Dark Light
- Run