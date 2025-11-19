El Teatro Metropólitan recibe en concierto este 19 y 20 de noviembre al rapero mexicano de 33 años de edad, Adán Cruz.

Así que si eres de los que no te perderá de ver a Adán Cruz en el Teatro Metropólitan te dejamos horario y hora en la que terminan los conciertos:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin revelarse detalles

Setlist de canciones: 20 temas en vivo.

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

Concierto de Adán Cruz en Teatro Metropólitan

Adán Cruz se presenta en el Teatro Metropólitan con dos fechas para Ruido, El Silencio y Yo II

La gira Ruido, El Silencio y Yo II del rapero mexicano Adán Cruz llega en concierto al Teatro Metropólitan con dos fechas: 19 y 20 de noviembre.

Conciertos de Adán Cruz en el Teatro Metropólitan que prometen ser inolvidables para sus fans con sus mejores rimas y con invitados especiales, aún sin revelarse.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.