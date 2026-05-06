El Auditorio Nacional de la CDMX vuelve a recibir en concierto al puertorriqueño Chayanne este 6 y 7 de mayo.

Por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos de Chayanne en el Auditorio Nacional para no perderse de ningún momentos en el show:

Apertura de puertas: 6:30 pm

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Chayanne (Chayanne 'X' @CHAYANNEMUSIC)

Chayanne de regreso al Auditorio Nacional con Bailemos Otra Vez

La gira de conciertos Bailemos Otra Vez de Chayanne está de regreso al Auditorio Nacional este 6 y 7 de mayo con lo mejor de la música del icono de la música pop.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.