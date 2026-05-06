Hoy miércoles 6 de mayo llega en concierto el cantautor español, Álex Ubago al Teatro Metropólitan de la CDMX.

Así que prepara tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto de Álex Ubago en Teatro Metropólitan, a continuación todos los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Álex Ubago en Teatro Metropólitan ( Álex Ubago )

Álex Ubago celebra 25 años de carrera en el Teatro Metropólitan

Los 25 años de carrera musical del español Álex Ubago tendrán su celebración con un concierto en el Teatro Metropólitan este 6 de mayo.

Concierto de Álex Ubago en el Teatro Metropólitan que forma parte de su gira ¿Qué Pides Tú? con lo mejor de sus grandes éxitos.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Así que ya tiene todo para disfrutar como se debe del concierto de Álex Ubago en el Teatro Metropólitan.