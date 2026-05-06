El cantautor español, Álex Ubago está de regreso a México hoy 6 de mayo para un esperado concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Concierto del cual a los fans ya les tenemos los detalles de Álex Ubago en el Teatro Metropólitan con setlist, telonero y demás para que no se pierdan de nada:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Álex Ubago en Teatro Metropólitan ( Álex Ubago )

Posible setlist para Álex Ubago en Teatro Metropólitan del 6 de mayo

Álex Ubago se presenta en concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX, hoy miércoles 6 de mayo para celebrar 25 años de trayectoria con la gira ¿Qué Pides Tú?

Se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Álex Ubago en Teatro Metropólitan sea un recorrido musical con sus mejores éxito, los cuales serían: