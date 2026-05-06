El cantante puertorriqueño Chayanne está de regreso con dos conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX este 6 y 7 de mayo.
Así que no te pierdas de nada pues te traemos ya setlist, telonero y demás detalles en los conciertos de Chayanne en el Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: 6:30 pm
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Posible setlist para Chayanne en el Auditorio Nacional este 6 y 7 de mayo
Chayanne vuelve al Auditorio Nacional de la CDMX este 6 y 7 de mayo con su gira Bailemos Otra Vez con lo mejor de su música para consentir a todos sus hijos.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Chayanne en el Auditorio Nacional sean los siguientes:
- Bailemos otra vez
- Salomé
- Boom Boom
- El centro de mi corazón
- Provócame
- Caprichosa
- Play Video
- Atado a tu amor
- La clave
- Baila baila
- Yo te amo
- Volver a nacer
- Tu pirata soy yo
- Completamente enamorados
- Palo bonito
- Este ritmo se baila así
- Fiesta en América
- Si nos quedara poco tiempo
- Te amo y punto
- Humanos a Marte
- Como tú y yo
- Madre Tierra (Oye)
- Dejaría todo
- Tiempo de vals
- Bailando bachata
- Torero