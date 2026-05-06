El cantante puertorriqueño Chayanne está de regreso con dos conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX este 6 y 7 de mayo.

Así que no te pierdas de nada pues te traemos ya setlist, telonero y demás detalles en los conciertos de Chayanne en el Auditorio Nacional:

  • Apertura de puertas: 6:30 pm
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Chayanne
Chayanne (Chayanne 'X' @CHAYANNEMUSIC)

Posible setlist para Chayanne en el Auditorio Nacional este 6 y 7 de mayo

Chayanne vuelve al Auditorio Nacional de la CDMX este 6 y 7 de mayo con su gira Bailemos Otra Vez con lo mejor de su música para consentir a todos sus hijos.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Chayanne en el Auditorio Nacional sean los siguientes:

  1. Bailemos otra vez
  2. Salomé
  3. Boom Boom
  4. El centro de mi corazón
  5. Provócame
  6. Caprichosa
  7. Play Video
  8. Atado a tu amor
  9. La clave
  10. Baila baila
  11. Yo te amo
  12. Volver a nacer
  13. Tu pirata soy yo
  14. Completamente enamorados
  15. Palo bonito
  16. Este ritmo se baila así
  17. Fiesta en América
  18. Si nos quedara poco tiempo
  19. Te amo y punto
  20. Humanos a Marte
  21. Como tú y yo
  22. Madre Tierra (Oye)
  23. Dejaría todo
  24. Tiempo de vals
  25. Bailando bachata
  26. Torero