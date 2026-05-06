El cantante puertorriqueño Chayanne está de regreso con dos conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX este 6 y 7 de mayo.

Así que no te pierdas de nada pues te traemos ya setlist, telonero y demás detalles en los conciertos de Chayanne en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 pm

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Chayanne (Chayanne 'X' @CHAYANNEMUSIC)

Posible setlist para Chayanne en el Auditorio Nacional este 6 y 7 de mayo

Chayanne vuelve al Auditorio Nacional de la CDMX este 6 y 7 de mayo con su gira Bailemos Otra Vez con lo mejor de su música para consentir a todos sus hijos.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Chayanne en el Auditorio Nacional sean los siguientes: