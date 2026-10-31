Banda Cuisillos regresará a la CDMX el sábado 31 de octubre de 2026 para ofrecer un concierto en la Arena CDMX, como parte de su regreso a los escenarios de la capital.

Si planeas asistir a este espectáculo de la Banda Cuisillos, toma en cuenta los horarios para organizar tu llegada y el transporte de regreso a casa.

¿A qué hora termina Banda Cuisillos en Arena CDMX?

El concierto de Banda Cuisillos está programado para iniciar a las 9:00 de la noche, y aunque no se ha confirmado oficialmente la hora de término, el espectáculo podría concluir alrededor de las 11:30 de la noche, tomando como referencia la duración habitual de este tipo de presentaciones.

Por ello, se recomienda contemplar un margen adicional para salir del recinto y evitar contratiempos al regresar a casa.

Banda Cuisillos en la Arena CDMX: fecha, boletos y precios (Superboletos )

¿A qué hora abren las puertas de Arena CDMX?

De acuerdo con la información publicada, para el concierto de Banda Cuisillos, las puertas de la Arena CDMX abrirán a las 7:00 de la noche, dos horas antes del inicio previsto del concierto.

Se recomienda llegar con anticipación para pasar los filtros de seguridad, encontrar los accesos correspondientes y ubicar los asientos sin prisas.

¿Qué canciones cantará Banda Cuisillos en CDMX?

El repertorio previsto incluye algunos de los temas más conocidos de la agrupación, como:

“Mil heridas”

“A veces lloro”

“Perdóname”

“No se lo digas a ella”

“Ya no me mires así”

La Banda Cuisillos promete una noche de música regional mexicana, canciones románticas y ritmos para bailar en la Arena CDMX.

Recuerda que la hora de términodel concierto de la Banda Cuisillos es estimada y podría variar durante el evento, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones de la Arena CDMX antes de asistir.