Este martes 7 de abril se presenta en concierto la cantante japonesa del J-Rock, Anna Tsuchiya en La Maraka de la CDMX.
Así que si ya cuentas con tus boletos, acá te dejamos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Anna Tsuchiya en La Maraka:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en puntos
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche
El J-Rock de Anna Tsuchiya llega en concierto a La Maraka
La Maraka será el recinto para recibir por primera vez el J-Rock de Anna Tsuchiya esta 7 de abril en concierto.
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Recuerda que La Maraka es el recinto para ver a la cantante japonesa Anna Tsuchiya ubicado en la calle de C. Mitla 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, CDMX.
Así que disfruta que ya tienes todos los detalles que deberás tomar en cuenta para el concierto de Anna Tsuchiya en La Maraka.