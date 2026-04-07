La cantante japonesa del J-Rock, Anna Tsuchiya llega en concierto que promete este martes 7 de abril a La Maraka de la CDMX.

Así que prepárense que ya les tenemos a los fans todos los detalles de horario, telonero y demás para el concierto de Anna Tsuchiya en La Maraka:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde Hora del concierto: 8:30 de la noche en puntos Telonero: Sin artista previo Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo Duración: 2 horas de música Hora en la que termina; Alrededor de las 10:30 de la noche

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Posible setlist para concierto de Anna Tsuchiya en La Maraka del 7 de abril

Por primera vez en México, este martes 7 de abril llega la cantante japonesa del J-Rock, Anna Tsuchiya en concierto a La Maraka.

Por lo que se espera que su setlist de canciones tenga sus mejores éxitos así como lo más nuevo de su música, a lo que los posibles temas de Anna Tsuchiya en su concierto de La Maraka serían los siguiente: