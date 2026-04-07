La cantante japonesa del J-Rock, Anna Tsuchiya llega en concierto que promete este martes 7 de abril a La Maraka de la CDMX.

Así que prepárense que ya les tenemos a los fans todos los detalles de horario, telonero y demás para el concierto de Anna Tsuchiya en La Maraka:

  1. Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  2. Hora del concierto: 8:30 de la noche en puntos
  3. Telonero: Sin artista previo
  4. Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  5. Duración: 2 horas de música
  6. Hora en la que termina; Alrededor de las 10:30 de la noche
Anna Tsuchiya en México 2026: fechas y boletos para su concierto
Anna Tsuchiya en México 2026: fechas y boletos para su concierto (Anna Tsuchiya)

Posible setlist para concierto de Anna Tsuchiya en La Maraka del 7 de abril

Por primera vez en México, este martes 7 de abril llega la cantante japonesa del J-Rock, Anna Tsuchiya en concierto a La Maraka.

Por lo que se espera que su setlist de canciones tenga sus mejores éxitos así como lo más nuevo de su música, a lo que los posibles temas de Anna Tsuchiya en su concierto de La Maraka serían los siguiente:

  1. Rose
  2. zero
  3. Taste My Skin
  4. Slap That Naughty Body
  5. Lucy
  6. Kuroi Namida
  7. Lovin’ You
  8. Stand by Me
  9. Bubble Trip
  10. Brave Vibration
  11. Shout in the Rain
  12. Atashi
  13. Change Your Life
  14. cocoon
  15. guilty
  16. I’m addicted to you
  17. Switch On!
  18. MY FATE
  19. Dirty Game
  20. I Don’t Wanna
  21. Virgin Cat
  22. Hot Stuff
  23. Masquerade
  24. Black Stone