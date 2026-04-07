La cantante japonesa del J-Rock, Anna Tsuchiya llega en concierto que promete este martes 7 de abril a La Maraka de la CDMX.
Así que prepárense que ya les tenemos a los fans todos los detalles de horario, telonero y demás para el concierto de Anna Tsuchiya en La Maraka:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en puntos
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina; Alrededor de las 10:30 de la noche
Posible setlist para concierto de Anna Tsuchiya en La Maraka del 7 de abril
Por primera vez en México, este martes 7 de abril llega la cantante japonesa del J-Rock, Anna Tsuchiya en concierto a La Maraka.
Por lo que se espera que su setlist de canciones tenga sus mejores éxitos así como lo más nuevo de su música, a lo que los posibles temas de Anna Tsuchiya en su concierto de La Maraka serían los siguiente:
- Rose
- zero
- Taste My Skin
- Slap That Naughty Body
- Lucy
- Kuroi Namida
- Lovin’ You
- Stand by Me
- Bubble Trip
- Brave Vibration
- Shout in the Rain
- Atashi
- Change Your Life
- cocoon
- guilty
- I’m addicted to you
- Switch On!
- MY FATE
- Dirty Game
- I Don’t Wanna
- Virgin Cat
- Hot Stuff
- Masquerade
- Black Stone