¿A qué hora se estrena The Life of a Showgirl de Taylor Swift? Te decimos en qué plataformas digitales y a qué hora estará disponible el nuevo álbum de la cantante.

Taylor Swift de 35 años de edad, está a punto de estrenar su doceavo disco llamado The Life of a Showgirl, el cual tiene previsto salir este próximo 3 de octubre, pero ante las diferencias de horario, en algunos países se estrenará antes.

Horarios y plataformas digitales para escuchar The Life of a Showgirl de Taylor Swift

Oficialmente, el 3 de octubre saldrá a la luz el próximo disco de Taylor Swift: The Life of a Showgirl a las 12:00 a.m ET (East Time), lo que significa que estos son los horarios de estreno en México y Latinoamérica:

México CDMX - 2 de octubre a las 10:00 pm

México Tijuana - 2 de octubre a las 9:00 pm

Costa Rica - 2 de octubre a las 10:00 pm

Guatemala - 2 de octubre a las 10:00 pm

Honduras - 2 de octubre a las 10:00 pm

El Salvador - 2 de octubre a las 10:00 pm

Nicaragua - 2 de octubre a las 10:00 pm

Colombia - 2 de octubre a las 11:00 pm

Colombia - 2 de octubre a las 11:00 pm

Perú - 2 de octubre a las 11:00 pm

Ecuador - 2 de octubre a las 11:00 pm

Panamá - 2 de octubre a las 11:00 pm

Venezuela - 3 de octubre a las 12:00 am

Bolivia - 3 de octubre a las 12:00 am

Cuba - 3 de octubre a las 12:00 am

República Dominicana - 3 de octubre a las 12:00 am

Argentina - 3 de octubre a las 1:00 am

Chile - 3 de octubre a las 1:00 am

Uruguay - 3 de octubre a las 1:00 am

Paraguay - 3 de octubre a las 1:00 am

Brasil - 3 de octubre a las 1:00 am

Asimismo, The Life of a Showgirl de Taylor Swift se estrenará en las siguientes plataformas:

Spotify

Apple Music

Amazon Music

YouTube Music

The Life of a Showgirl de Taylor Swift tendrá 12 canciones junto a una colaboración con Sabrina Carpenter.

Para The Life of a Showgirl de Taylor Swift, ella coloboró con los productores Max Martin and Shellback, quienes estuvieron en 2017 en ‘Reputation’.