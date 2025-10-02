¿A qué hora se estrena The Life of a Showgirl de Taylor Swift? Te decimos en qué plataformas digitales y a qué hora estará disponible el nuevo álbum de la cantante.
Taylor Swift de 35 años de edad, está a punto de estrenar su doceavo disco llamado The Life of a Showgirl, el cual tiene previsto salir este próximo 3 de octubre, pero ante las diferencias de horario, en algunos países se estrenará antes.
Horarios y plataformas digitales para escuchar The Life of a Showgirl de Taylor Swift
Oficialmente, el 3 de octubre saldrá a la luz el próximo disco de Taylor Swift: The Life of a Showgirl a las 12:00 a.m ET (East Time), lo que significa que estos son los horarios de estreno en México y Latinoamérica:
- México CDMX - 2 de octubre a las 10:00 pm
- México Tijuana - 2 de octubre a las 9:00 pm
- Costa Rica - 2 de octubre a las 10:00 pm
- Guatemala - 2 de octubre a las 10:00 pm
- Honduras - 2 de octubre a las 10:00 pm
- El Salvador - 2 de octubre a las 10:00 pm
- Nicaragua - 2 de octubre a las 10:00 pm
- Colombia - 2 de octubre a las 11:00 pm
- Perú - 2 de octubre a las 11:00 pm
- Ecuador - 2 de octubre a las 11:00 pm
- Panamá - 2 de octubre a las 11:00 pm
- Venezuela - 3 de octubre a las 12:00 am
- Bolivia - 3 de octubre a las 12:00 am
- Cuba - 3 de octubre a las 12:00 am
- República Dominicana - 3 de octubre a las 12:00 am
- Argentina - 3 de octubre a las 1:00 am
- Chile - 3 de octubre a las 1:00 am
- Uruguay - 3 de octubre a las 1:00 am
- Paraguay - 3 de octubre a las 1:00 am
- Brasil - 3 de octubre a las 1:00 am
Asimismo, The Life of a Showgirl de Taylor Swift se estrenará en las siguientes plataformas:
- Spotify
- Apple Music
- Amazon Music
- YouTube Music
The Life of a Showgirl de Taylor Swift tendrá 12 canciones junto a una colaboración con Sabrina Carpenter.
Para The Life of a Showgirl de Taylor Swift, ella coloboró con los productores Max Martin and Shellback, quienes estuvieron en 2017 en ‘Reputation’.