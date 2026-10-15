El exfutbolista Luis Roberto Alves, conocido como Zague, respondió a la disculpa pública que el cantante Aleks Syntek le ofreció a su exesposa, Paola Rojas, tras haber retomado las burlas sobre un video íntimo filtrado en 2018.

Durante un evento público, el exdeportista consideró “desafortunadas” las declaraciones, pero decidió evitar la controversia y se negó a emitir cualquier opinión o mensaje dirigido al intérprete mexicano Aleks Syntek.

“Es desafortunada. La verdad no tengo nada que comentar” Luis Roberto Alves ‘Zague’

Zague aseguró que lo verdaderamente fundamental es la tranquilidad de Paola Rojas, pues su felicidad garantiza el bienestar de sus hijos.

Zague responde a la polémica entre Paola Rojas y Aleks Syntek

Tras la disculpa de Aleks Syntek a Paola Rojas, Luis Roberto Alves ‘Zague’ fue abordado por los medios durante un evento deportivo y decidió mantenerse al margen de la controversia, enfocándose en la tranquilidad de su familia.

Luis Roberto Alvez 'Zague' (@lrzague / Instagram)

Afirmó que su única prioridad es que su exesposa se encuentre bien y feliz, ya que eso garantiza el bienestar de sus hijos.

“Mira, mientras Paola esté bien, esté feliz, yo soy la persona más feliz del mundo. Mientras Paola esté contenta y feliz, esa es mi preocupación, porque sé que mis hijos van a estar bien. Lo demás, no tengo nada que opinar” Luis Roberto Alves ‘Zague’

Calificó el incidente provocado por Aleks Syntek como algo “desafortunado” y reiteró que no tenía comentarios sobre la conducta del cantante.

Al ser cuestionado sobre si le enviaría un mensaje al intérprete respondió de manera tajante “No. Adiós” y dio por finalizada la entrevista.

De esta forma, Zague dejó claro que no tiene interés en alimentar el conflicto con el músico y prefiere priorizar la estabilidad de la madre de sus hijos.

¿Cuál fue la polémica entre Paola Rojas y Aleks Syntek que involucró a Zague?

La polémica entre Paola Rojas y Aleks Syntek se desencadenó a raíz de unas declaraciones del cantante durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Aleks Syntek realizó un live en Instagram para defenderse de las críticas recibidas por su conducta durante su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

Durante la transmisión, mientras realizaba comentarios erráticos y se comparaba con personajes históricos, revivió sin contexto el escándalo de 2018 sobre el video íntimo de Luis Roberto Alves ‘Zague’.

En medio de su improvisación, el músico culpó directamente a la comunicadora diciendo: “Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”.

Paola Rojas le exigió respeto y le advirtió tajantemente: “Conmigo no te metas, Aleks”, pidiéndole que no trajera de vuelta un capítulo doloroso para su familia.

Tras la ola de indignación pública, Aleks Syntek buscó en privado a Paola Rojas para ofrecerle una disculpa “de corazón”.

Paola Rojas aceptó sus disculpas de manera pública, señalando que es de humanos equivocarse y dando el tema por concluido.