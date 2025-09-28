Yuridia de 38 años de edad, salió a aclarar que no sacó a Ángela Aguilar de la canción que tienen juntas, “Qué agonía”, para promover hate contra la esposa de Christian Nodal.

A tres años de que saliera “Qué agonía” de Yuridia con Ángela Aguilar, la ex alumna de La Academia, aclaró la polémica que se armó por la canción en Spotify.

Yuridia no subió “Qué agonía” sin Ángela Aguilar en Spotify, aclara por el creciente hate

Una de las colaboraciones más exitosas de Ángela Aguilar de 26 años de edad, fue la que hizo con Yuridia para la canción “Qué agonía” lanzada en 2022, pero ¿qué fue publicada en Spotify en solitario?

En redes sociales circuló el rumor de que Yuridia había decidido subir la canción “Qué agonía” en Spotify sin Ángela Aguilar pese a las reproducciones que ha obtenido.

Yuridia, cantante. (@yuritaflowers)

Sin embargo, la ex alumna de La Academia tuvo que salir a negar el chisme a su alrededor, porque además cree que la están usando para promover el hate y eso no le gusta.

A través de Instagram Stories, Yuridia negó que “haya sacado” a Ángela Aguilar de la colaboración musical, asegurando que si la canta en conciertos sin ella es porque su colega no siempre puede ir a sus conciertos.

Por otra parte, señaló tanto ella como Ángela Aguilar tienen derecho a compartir la canción como deseen; en colaboración o solitario, porque “es su canción”.

“Yo no saqué a Ángela Aguilar “Qué agonía” (...) no es verdad. Yo simplemente canté la canción como la he cantado toda mi gira, que es sola porque obviamente Ángela no me va a acompañar a todos mis shows”. Yuridia, cantante.

Y es que incluso es Yuridia quien no aportó composición a “Qué agonía”, siendo propiedad de:

Angélica Gallegos

Gussy Lau de 37 años de edad

José Esparza de 30 años de edad

Leonardo Aguilar de 26 años de edad

Pepe Aguilar de 57 años de edad

Ángela Aguilar

Asimismo, Yuridia expuso que no le agrada el hate contra Ángela Aguilar “ni contra ninguna persona”, asegurando que la mejor prueba es dejar de consumir al artista más allá de escribirle por redes sociales.

A esto se le suma que está comprobado que en Spotify solo existe la colaboración de “Qué agonía” de Yuridia y Ángela Aguilar, es decir, no está en solitario por ninguna de las dos.