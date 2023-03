La cantante Yuri de 59 años de edad confiesa en programa en vivo que se aguanta las ganas de tener sexo porque es gritona y queda afónica

¡Así es! La cantante Yuri comenta lo que hace y no hace antes de sus shows; y uno de ellos es no tener sexo.

Yuri se presentó por primera en el programa de TV Azteca Ventaneando donde tuvieron una larga platica sobre sus giras, fans, vida privada y una que otra confesión íntima.

La cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana Yuri de 59 años de edad, siempre se ha caracterizado por tener un carisma y simpatía en sus entrevistas.

Esta vez no es la excepción y la cantante en el programa bajo la conducción de Paty Chapoy Ventaneando empezó a platicar sobre su gira Euforia.

Comentó que cada show es único, porque son más de 20 cambios de looks con dos horas de puros éxitos musicales.

Aunado a esto, dice que cuida mucho su voz para dar un increíble concierto para todos sus fans y no se vayan decepcionados.

“No fumo, no me asoleo cuando voy a dar shows, no hago ejercicio, no cuchi cuchi tampoco antes del show”.

Yuri