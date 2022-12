Antes de que Yuri sucumbiera al Covid-19 por segunda ocasión, reveló que anda buscando una heredera que cumpla con dos características ¿lo logrará?.

La cantante de 58 años de edad aún no piensa en el retiro de la música, pero aún no ha encontrado a una heredera.

Desde que era adolescente, Yuri ha estado en el medio del espectáculo, impulsada por sus padres.

En una encuentro con medios, Yuri reveló que sueña con encontrar una nueva artista, que tenga el mismo potencial que ella, arriba de los escenarios.

Yuri (Instagram/@oficialyuri)

Yuri ‘sueña’ con encontrar una niña que sea igual que ella en la música

Nada haría más feliz a Yuri, que encontrar una niña como ella, pues cree que hay pocas personas que tengan ese amor por el escenario.

“Yo sería feliz de encontrarme una Yuri chiquita, daría mi vida por esa niña, porque son pocas, yo creo como decía mi mamá, ese molde ya se rompió” Yuri

Yuri narra que es difícil encontrar personas que tengan la disciplina y fuerza para estar en los escenarios; incluso contó que sus hermanos también querían ser artistas, pero no tenían el ‘espíritu como ella.

“Mis hermanos también quisieron ser artistas, pero no tenían el espíritu que yo tenía de guerrera” asegura Yuri, quien lleva cerca de 45 años de carrera.

Al parecer, la heredera de Yuri debe tener un espíritu guerrero y potencial para estar arriba del escenario , para ser su sucesora en el escenario.

Yuri cree que no hay artistas como ella por la ‘generación de cristal’

La cantante veracruzana cree que las nuevas generaciones son muy quejumbrosas, incluso las llamó ce ‘cristal’, pues dice que se cansan por todo.

“Las generaciones son de cristal, se rompen rapidito; acá los que aguantamos vara somos los setenteros, los ochenteros” Yuri

Por otro lado, Yuri sabe que algún día va tener que despedirse del escenario, pero aún no es tiempo: “A veces se me cruza por la mente, sí se me cruza”.

Yuri termina el 2022 con su gira ‘Euforia’, la cual -según ella- ha tenido gran éxito en varias partes de la república mexicana.

Yuri, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Sin embargo, la jarocha termina el año enferma de Covid-19, el cual le está dado por segunda ocasión.

Yuri compartió en sus redes sociales, que está estable y se realiza nebulizaciones para ayudar a su pulmón.

Por el momento va estar alejada de las redes sociales para recuperarse y contó que en febrero de 2023 tendrá un concierto en Durango; Yuri se mostró animada y asegura que una vez más ‘va ganando la batalla’.