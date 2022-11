Yuri tuvo una presentación en Acapulco y subió a cantar con ella a una drag, por lo que aseguran que fue su forma de pedir perdón a la población LGBT, pero le salió peor.

El pasado 20 de noviembre, Yuri se presentó en el Festival Internacional La Nao 2022.

Durante el espectáculo, subió al escenario a una drag queen que estaba caracterizada como ella e interpretaron juntas la canción ‘Lástima’.

Yuri -de 58 años de edad- reiteró en su show que quería mucho a la población LGBT, pero hizo una broma que estaba fuera de lugar y todo salió peor.

La cantante veracruzana compartió el escenario con Teresa Rubí, ‘la Yuri de Acapulco’, quien lleva imitando a Yuri cerca de 18 años.

Yuri aprovechó el momento para asegurar que ella quiere a la población LGBT y que no tiene ningún problema con ellos.

“La verdad ustedes me han dado mucho, por eso me molesta mucho cuando dicen que yo no quiero a la comunidad. Yo los amo muchísimo, yo los quiero mucho y sobre todo porque ustedes me han dado mucho”

Yuri