La cantante Yuri insiste en que su tour ‘Euforia’ es todo un éxito y que, a pesar de las críticas, ha tenido sold out; ahora pide a sus detractores que que la dejen de odiar, con un tono irónico.

El pasado 4 de noviembre, Yuri tuvo una presentación en la Arena CDMX y algunos usuarios de redes sociales manifestaron que la cantante no pudo llenar el recinto como ella aseguraba.

Algunos miembros de la comunidad LGBT comenzaron a compartir imágenes de los asientos vacíos durante el concierto de Yuri, y colocaron el hashtag #YuriLaMenos.

El tour de Yuri sigue su curso y tuvo un concierto en la Arena Monterrey el pasado sábado 12 de noviembre.

Durante su arribo al aeropuerto, Yuri de 58 años de edad, fue cuestionada sobre qué pensaba de sus detractores.

“Yo no les callé la boca, se las calló el de allá arriba (...) Ya que dejen de odiar, eso no es bueno. Quieren pretextos, pero no. Lo que se ve no se juzga”

Yuri sigue asegurando que sus conciertos son todo un éxito y les aconseja a sus detractores, que dejen de odiarla .

La prensa le preguntó su opinión sobre quienes la critican por haber pedido una porra a la comunidad LGBT, cuando ella ha sido tachada de homofóbica.

“A mí me critican todo, el problema lo tienen ellos no yo, yo soy una mujer feliz (...) Que sigan diciendo, que sigan hablando, a mí no me hacen mella, la gente me quiere, la gente confía en mi show”

Yuri