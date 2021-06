Hace unos días se destaparon diversas denuncias contra el conferencista Ricardo Ponce quien es acusado de ser un violador serial y encabezar una secta sexual.

Los señalamientos se viralizaron mientras varias famosas participaban en uno de los retiros organizados por Ricardo Ponce, en Bacalar. Una de ellas era YosStoP.

“Me saqué un chingo de pedo”, comentó YosStoP en Instagram, sobre el momento en que se enteró, pero prometió contar toda su experiencia en un video donde asegura:

YosStoP empezó contando que no sabía nada de Ricardo Ponce, pero recibió una invitación a su retiro mediante su agencia y decidió aceptar porque ya ha acudido a eventos parecidos.

“Me gustan los retiros, he ido a varios y han estado bien chidos... A mí cuando me hablan de un retiro, recuerdo los que ya conozco y digo, está chido, haces yoga, hablan de cosas chidas, compartes tus emociones con otras personas... Yo no tenía ni idea de quién era este guey (Ricardo Ponce)”

La youtuber dijo que si bien, le mandaron una semblanza de Ponce, apenas la leyó y no investigó más porque quería que la sorprendiera, decisión que ahora reconoce como un error.

Ya en el retiro, la influencer, cuyo nombre real es Yoseline Hoffman, señaló que una de las primeras cosas que le pareció muy rara fue que le entregaron un kit con artículos de higiene y cuidado personal.

Hasta ahí todo bien, pero lo que no le gustó fue encontrar el nombre de Ricardo Ponce incluso en el jabón.

Otra cosa extraña, dijo, fue ver a un grupo de mujeres mayores que con sólo ver llegar a Ricardo Ponce comenzaron a llorar y abrazarlo, mientras él las trataba con indiferencia.

Al iniciar la primera sesión, indicó YosStoP, otra mujer comenzó a llorar y gritar prácticamente desde el inicio, sin que el “gurú” siquiera hubiera dicho algo.

A partir de ello, Yoseline consideró que los asistentes a los retiros de Ponce son personas que necesitan ayuda de profesionales en salud mental.

YosStoP continuó señalando que el resto de la sesión hicieron posturas de yoga que generan mucho estrés en las personas y que incluso pueden provocar vómito.

Luego inicia la meditación y dinámicas como las “constelaciones familiares”, con las que buscan que la gente exprese sus emociones.

A la hora de la comida, dijo, Ricardo Ponce se le acercó y le comentó algo sobre “el chakra sexual”, pero dice que ella no le dio importancia.

Lo que sí hizo fue preguntarle por qué tanta gente lloraba a gritos, situación que el Ponce aprovechó para voltearle las cosas, cuestionándole quién en su casa llora así.

YosStoP comentó que hubo un momento en particular que la asustó mucho, porque una mujer comenzó a moverse y a gritar como en la película de ‘El exorcista’.

“Yo así de, guey, literal me fui haciendo a un lado, no mames, qué puto miedo... Ya saliend de ahí sí fue así como de, 'guey, este pedo está bien loco, está muy fuerte, no me está latiendo... Me la viví espantada, espantada amigos, espantada"