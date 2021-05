México.- Una joven identificada como Paola Campos denunció a Ricardo Ponce por una agresión sexual , sin embargo, la Fiscalía de Quintana Roo no le da acceso a la investigación.

En el video de la youtuber Maire Wink, quien también denuncia que Ricardo Ponce mantiene una secta sexual , Paola Campos compartió su testimonio .

Paola Campos explica que actualmente lleva un proceso penal contra Ricardo Ponce ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Quintana Roo , con el objetivo de que este tipo de violencia no la viva otra mujer.

“Mi abogado me está apoyando porque en la fiscalía no me dan acceso a los registros de investigación, también se está tramitando un amparo y solicitando diligencias de investigación para que estas acciones no queden impunes”.

Paola Campos