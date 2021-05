Luego de que salieran a la luz varias acusaciones de abuso sexual en contra de Ricardo Ponce, conferencista y creador de la “autosanación”, él ha salido a responder.

A través de su cuenta de Instagram , Ricardo Ponce se declaró respecto a las acusaciones de las que se le han imputado a lo largo de la semana.

Las acusaciones aseguran que Ricardo Ponce es un violador seria l e incluso tiene su propia secta sexual.

Ante ello, Ricardo Ponce declaró que no se había pronunciado antes porque saldrá a hacer un comunicado:

“Si no me he pronunciado hasta ahora es porque saldré a comunicarlo con hechos y no con especulaciones. Gracias Valientes por el gran apoyo. Aquí es donde se siente su gran amor y agradecimiento. Es ahora donde valoro más su acompañamiento. Los amo Valientes.”

Ricardo Ponce