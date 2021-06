La youtuber Maire Wink denunció el fin de semana, a través de un video, que el conferencista Ricardo Ponce encabeza una secta sexual.

Al enterarse que varias de sus conocidas se encontraban en un retiro de Ricardo Ponce, Maire Wink decidió contactarlas para advertirles con quién estaban tratando.

Pero ahora una de ellas se ha quejado de nunca fue alertada sobre el peligro que corría: YosStoP. El reclamo llegó a oidos de Maire Wink, quien ya la ha desmentido.

A través de sus historias en Instagram, YosStoP anunció que ya tiene listo un video en el que narra su experiencia en el retiro de “autosanación” que imparte Ricardo Ponce.

Enseguida, la youtuber pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas o comentarios sobre el tema. Uno de las interrogantes fue si había sentido miedo.

“No sentí miedo, pero me saqué un chingo de pedo, me sentí muy confundida... Sí fue así de que, ‘¿qué chingados hago?’”

Respecto a la utilidad del retiro, YosStoP dijo que lejos de ayudarla, hizo que sus niveles de ansiedad aumentaran.

No obstante, la creadora de contenido destacó que la situación la hizo ser consiente de que asuntos que muchas veces se creen irreales.

“Me sirvió para generar mucha más ansiedad de la que ya tenía...., para darme cuenta de cosas que jamás me hubiera imaginado porque yo no sabía a qué iba”

Otra de las preguntas que le hicieron sus seguidores fue si Maire Wink le comentó sobre las cosas malas que presuntamente suceden en los retiros de Ponce.

YosStoP dijo que recibió el video de Maire, pero también señaló que le habría gustado enterarse antes de trasladarse hasta el lugar del retiro.

“No, no me comentó. De hecho ella sabía que estaba allá, por algo me mandó el video, entonces, hubiera estado padre que me avisara, por lo menos un día antes, para regresarme”