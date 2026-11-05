Yordi Rosado prefirió mantenerse al margen y evitar nuevas declaraciones sobre la polémica entrevista que realizó a Luis de Llano y que provocó el caso judicial de Sasha Sokol.

“Yo solamente estoy haciendo un trabajo como comunicador con situaciones que ya no me competen en absoluto y ya prefiero no hablar mucho de este tema porque hay temas legales de por medio y me han pedido que ya cuidemos mucho todas las declaraciones” Yordi Rosado

En entrevista, el comunicador resaltó que existen procesos legales en curso y que su labor se limitó estrictamente a la de un entrevistador que no puede controlar las respuestas de sus invitados.

Yordi Rosado compartió que prefiere que su programa no se vuelva viral por temas polémicos, sino que le gustaría que fuera conocido por su trabajo.

Yordi Rosado prefiere no realizar nuevas declaraciones sobre la polémica entrevista a Luis de Llano sobre Sasha Sokol

Tras la polémica que se generó por su entrevista a Luis de Llano, Yordi Rosado confesó que su objetivo al entrevistar es lograr que sus invitados compartan su vida, recalcando que un conductor no puede controlar lo que un entrevistado decide declarar.

“Lamentablemente yo lo que siempre digo es tú no puedes controlar lo que un entrevistado te diga, ¿no?” Yordi Rosado

Afirmó que su participación se limitó a su labor como comunicador y manifestó su dolor al ver que una tercera persona saliera afectada por una situación “ultra delicada”, asegurando que nunca ha sido su intención lastimar a nadie.

“Yo en lo personal en mis entrevistas yo busco que ellos compartan su vida, pero no lastimar a nadie, ni a tu entrevistado, ni mucho menos a una tercera persona que esté afuera” Yordi Rosado

Yordi Rosado destacó que el prefiere no realizar una entrevista donde el entrevistado tenga que enfrentar una situación legal y menos que se dañe a una tercera persona.

“Con una situación así no es algo porque se está dañando una tercera persona fuera con una situación ultra delicada... Y no quisiera nunca hacer una entrevista donde una tercera persona salga lastimada y este y tu entrevistado también tenga una situación de la cual, pues él tendrá que responder, ¿no?” Yordi Rosado

Con el avance del proceso judicial contra Luis de Llano y la reaparición del tema en medios, Rosado ha decidido evitar hacer nuevas declaraciones.

Explicó que prefiere mantenerse al margen debido a los temas legales de por medio y a que sus asesores le han pedido cuidar rigurosamente sus comentarios.

¿Cuál fue la polémica que se generó por la entrevista de Yordi Rosado a Luis de Llano sobre Sasha Sokol?

La polémica en torno a la entrevista realizada por Yordi Rosado a Luis de Llano en marzo de 2022 se generó a raíz de las declaraciones del productor sobre su relación con la cantante Sasha Sokol y la forma en que fue abordada durante la emisión.

Durante la entrevista, el productor describió la relación que sostuvo en la década de 1980 con la exintegrante de Timbiriche como un “romance” o “enamoramiento” de unos seis meses, intentando minimizarla y afirmando que ella tenía aproximadamente 17 años.

Dos días después de la publicación de la conversación, Sasha Sokol rompió el silencio en redes sociales aclarando que tenía 14 años y él 39 cuando inició la relación.

La cantante denunció que no se trató de una historia de amor, sino de un acto de abuso cometido desde una posición de poder, acusando al productor de manipular la verdad y revictimizarla públicamente.

El público y la opinión pública cuestionaron duramente a Yordi por no confrontar la brecha de edad ni la posición de poder del productor.

Se le criticó en particular por normalizar el tema y responder con frases como “Ah, fue poco” al enterarse de la duración del vínculo y por preguntar si ambos se habían enamorado.

Posteriormente, el propio conductor reconoció que le “faltó tacto” y que debió calificar de inmediato lo sucedido como una situación ilícita y muy delicada.

Las declaraciones realizadas en el programa sirvieron como antecedente clave para que Sasha Sokol emprendiera una demanda civil por daño moral.

Los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que la relación fue ilícita y asimétrica, ordenando a Luis de Llano reparar el daño, emitir una disculpa pública y retirar la entrevista de las plataformas digitales.