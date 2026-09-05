Yordi Rosado asegura que su entrevista con Luis de Llano expuso una problemática que permitió que Sasha Sokol demandara al productor.

A cuatro años de la entrevista de Yordi Rosado con Luis de Llano, el caso sigue dando de qué hablar tras la detención del productor por no cumplir con su sentencia por daño moral en agravio de Sasha Sokol.

El conductor celebra que su entrevista haya ayudado a Sasha Sokol a exponer su caso y que su denuncia haya marcado un precedente en las instituciones judiciales, para que el delito de abuso sexual infantil no prescriba.

Sasha Sokol exhibe que Luis de Llano no ha pagado su sentencia. (Yazmín Betancourt/SDPNoticias)

Yordi Rosado defiende su entrevista con Luis de Llano por visibilizar caso de Sasha Sokol

En entrevista con Ventaneando, Yordi Rosado sigue defendiendo la entrevista que le hizo a Luis de Llano en marzo de 2022, donde revictimizó a Sasha Sokol al minimizar el abuso que sufrió cuando era menor de edad.

“Cualquier programa, espacio que tengamos la oportunidad de que se vea un delito y que alguien pueda ubicarlo, pues yo creo que eso es fantástico” Yordi Rosado

Yordi Rosado considera que su entrevista con el productor impulsó que el delito cometido por Luis de Llano fuera denunciado.

El conductor menciona que esta entrevista le dejó muchos aprendizajes, pues ahora sabe cómo manejar las preguntas sobre temas delicados.

#EXCLUSIVA



A pesar de las duras críticas por la falta de manejo en temas de abuso, Yordi Rosado celebra el impacto de su entrevista: considera que, gracias a ese espacio, Sasha Sokol logró alzar la voz y destapar su caso.#Ventaneando a la 1:00 p.m. por #AztecaUno pic.twitter.com/5abPsgPYvX — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 4, 2026

A decir de Yordi Rosado, él ya no tuvo contacto con Luis de Llano tras la entrevista que provocó una demanda civil en contra del también escritor.

Yordi Rosado se disculpó con Sasha Sokol tras la entrevista con Luis de Llano

Tras la demanda de Sasha Sokol contra Luis de Llano por daño moral, Yordi Rosado lanzó una disculpa pública para la cantante.

Sin embargo, el youtuber optó por no nombrar el nombre de la cantante y se refería a ella como “amiga”.

“Yo mandé una disculpa pública con Sasha, hice un video con la disculpa por la situación y hoy me da muchísimo gusto lo que ha logrado ella” Yordi Rosado

Yordi Rosado celebra que Sasha Sokol haya logrado que instancias judiciales consideren los delitos de abuso sexual infantil imprescriptibles; es decir, son delitos que no pierden validez ante la ley a pesar del tiempo.

“Hoy me da muchísimo gusto lo que ha logrado. Lograr que un delito de esta magnitud no prescriba en un país, yo creo que es una de las aportaciones más interesantes e importantes” Yordi Rosado

Por otro lado, Francisco de Llano contó a Ventaneando que Yordi Rosado no ha tenido contacto con su familia tras la entrevista a su papá y no respondió sobre qué pensaba de que el conductor celebrara el triunfo de Sasha Sokol.