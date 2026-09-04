Luis de Llano, productor mexicano podría ir a la cárcel ante el desacato a la ley que mantiene por caso Sasha Sokol, delito que le traería castigo hasta de 5 años.

Debido a que si Luis de Llano continúa desobedeciendo las órdenes derivadas de la sentencia del juicio civil que Sasha Sokol interpuso en su contra por daño moral, tras la relación con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39.

Pues tras el falló del juez, Luis de Llano ha incumplido con las dos obligaciones derivadas de la sentencia del proceso civil con una disculpa pública a Sasha Sokol, además de publicar una síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral.

Luis de Llano iría a la cárcel por desacato, no por abuso a Sasha Sokol

El producto, Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia, lo que se traduce a desacato de ley, delito que lo llevaría a la cárcel por hasta 5 años.

Mismo por lo que, el productor Luis de Llano fue arrestado el miércoles 2 de septiembre y trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, en Tlalpan.

Pues pese a que esto deriva de la acusación de abuso de Sasha Sokol, misma que falló a favor de la cantante, Luis de Llano no obtuvo orden de cárcel, pero si los dos requerimientos de disculpa y publicación de síntesis de la sentencia.

Razón por la que los abogados de Sasha Sokol han advertido la desobediencia de Luis de Llano, y piden que se haga cumplir la ley, ya que de continuar las órdenes derivadas de la sentencia, esto se configura a un delito de hasta cinco años de cárcel.