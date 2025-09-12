La conductora Yolanda Andrade de 53 años de edad, tuvo una reaparición donde compartió su fiel creencia de que una “bruja” le dejó la enfermedad con la que lucha.

Es bien sabido las ‘enemigas’ aguerridas que Yolanda Andrade tiene en el espectáculo, pero sobre todo una a la que ahora ya ni bendiciones le manda porque no se las daría de corazón.

Yolanda Andrade sí cree que su enfermedad fue puesta por una “bruja”

Después de meses de ausencia y de que Yolanda Andrade apareciera únicamente en algunos momentos, la conductora reapareció en la misa por el natalicio de Silvia Pinal el 11 de septiembre donde dio detalles de su salud.

Además de que Yolanda Andrade mostró una mejoría en su habla al momento de estar con los reporteros como Berenice Ortiz, la conductora confesó que su enfermedad -que se cree es Esclerosis Múltiple- la dejó con terribles síntomas.

“No podía caminar, no podía hablar, no podía ver (...) No podía comer sola, se me salía la comida, no me encontraba la boca”. Yolanda Andrade, conductora.

Yolanda Andrade, conductora. (Agencia México)

Ante ello y la perspectiva de que su enfermedad ocurre solo al uno por ciento de las mujeres, Yolanda Andrade compartió su fiel creencia de que “una bruja” fue la que se la mandó.

Yolanda Andrade admitió que le era difícil creer el hecho de “una bruja”, más no que no supiera que existían estos ‘trabajos’ oscuros, pero al final sí considera que eso inició su deterioro de salud.

“Hay cosas que cuestan trabajo creer, pero no quiere decir que no existan (...) Conocí una bruja muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien (...) que por favor me dejara en paz, que no era para tanto”. Yolanda Andrade, conductora.

Aunque la conductora compartió detalles como que habló con esta bruja, no quiso revelar de quién se trató, pero sí aclaró que tiene “nombre” para subrayar que no hablaba en metáfora.

“Yo no voy a dar nombre. Hay una brujita por ahí y sí, tiene nombre”. Yolanda Andrade, conductora.

Por otra parte, Yolanda Andrade le habló directamente diciéndole “ojalá lo hayas entendido” recordándole que le dijo que ‘el trabajo’ que le hizo “se regresa”.

¿La bruja es Laura Zapata? Yolanda Andrade ni bendiciones le manda

Yolanda Andrade compartió su fiel creencia de que “una bruja” le mandó la enfermedad que tiene, pero ¿se trata de Laura Zapata?

Aunque al escuchar el nombre de Verónica Castro e incluso Laura Zapata la conductora se negó a dar el nombre de “la brujita”, sí habló de la villana de telenovelas.

Laura Zapata (Agencia México)

Laura Zapata se volvió en los últimos meses enemiga de Yolanda Andrade incluso argumentando que su salud era cosa del “karma”.

Ante ello, Yolanda Andrade se enteró de los dichos de Laura Zapata y decidió no declarar más y ni la bendición de Dios le mandó porque no se la desea de corazón.