Yolanda Andrade -de 53 años de edad- alarmó a sus seguidores con un inquietante mensaje donde revela cuánto tiempo de vida le queda.

Por el cumpleaños número 54 de Thalía, Yolanda Andrade reapareció en sus redes sociales, pero terminó haciendo una demoledora confesión acerca de su estado de salud.

¿Yolanda Andrade sabe cuánto tiempo de vida le queda? Así lo reveló al felicitar a Thalía

Tras alejarse del ojo público, Yolanda Andrade compartió que tiene dos diagnósticos diferentes de enfermedades degenerativas, las cuales no tienen cura.

En medio de su tratamiento, Yolanda Andrade reapareció en las redes sociales para felicitar a Thalía por su cumpleaños.

Consuelo Duval / Yolanda Andrade (Especial)

Yolanda Andrade le dedicó emotivas palabras a Thalía; sin embargo, terminó confesando cuánto tiempo de vida le queda.

Esto luego de que Yolanda Andrade le cuestionó a Thalía sobre cuántos años más deseaba vivir, pero eso la hizo pensar sobre el tiempo que le quedaba a ella.

Fue en ese momento que Yolanda Andrade reveló en su video que “con trabajos va a vivir cinco años más”.

“Te adoro, mi amor hermosa, que cumplas muchos años más. ¿Cómo cuántos quieres?... 100, no, tú eres longeva, Dios dirá, porque tu abuelita se murió de 105, está muy cabrón. No me gustaría morir de 105, bueno no voy a vivir 105, con trabajo voy a vivir 5 años más” Yolanda Andrade

El video de Yolanda Andrade generó preocupación entre sus seguidores por la apariencia de la conductora.

“Qué rápido se está desgastando”, “No puedo creer que ese sea su estado de salud”, “Preciosa Yolanda, no decretos el tiempo, solo Dios”, “No lo decretes hay milagros y tú vas a ser uno de ellos”, señalaron algunos usuarios.

Yolanda Andrade y Thalía recrean una escena de la película Vaselina

Cabe recordar que Yolanda Andrade también se unió a Thalía para felicitarla por su cumpleaños de una manera muy especial.

Y es que Yolanda Andrade y Thalía recrearon una escena de la película Grease (Vaselina).

En el video, Thalía se caracteriza como “Danny Zuko”, mientras que Yolanda Andrade, apoyada de una andadera, asume el rol de “Sandy”.

Thalía agradeció las muestras de cariño de Yolanda Andrade y le aseguró que siempre estará a su lado, pese a que la distancia las separé.

“Te amo mi Mrhu! Ya sabes que estoy a tu lado SIEMPRE! A cada momento me encontrarás de frente sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras como quieras cuando quieras! Te amo. ¿Eres tú Sandy?” Thalía

Cabe recordar que Yolanda Andrade no ha especificado el nombre de su enfermedad degenerativa incurable, pero se ha mencionado la posibilidad de que sea esclerosis múltiple.

Lo que sí dejó en claro es que poco a poco la enfermedad le afectará su movilidad y el habla.

Además, en 2023 se dio a conocer que Yolanda Andrade sufrió de un aneurisma cerebral que la llevó al hospital.