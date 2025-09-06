Yolanda Andrade -de 53 años de edad- se mantiene fuera de Montse & Joe, programa que conducía con Monserrat Oliver, debido a problemas de salud.

No obstante, se reveló que una conductora se ofreció como reemplazo definitivo de Yolanda Andrade en Montse & Joe.

Conductora muestra interés en el lugar de Yolanda Andrade en Montse & Joe

Luz María Zetina, conductora mexicana, quiere ser el reemplazo definitivo de Yolanda Andrade en Montse & Joe.

De acuerdo con declaraciones de Martha Figueroa, Luz María Zetina contactó a Montserrat Oliver para ofrecerse como presentadora.

“Yo me anoto para quedarme en el lugar de Yolanda, porque ya vi como que no va a regresar”, habría dicho supuestamente Luz María Zetina.

Martha Figueroa calificó la propuesta de Luz María Zetina como “imprudente” y carente de tacto.

Pues Yolanda Andrade atraviesa una complicada crisis de salud que le impide regresar a Montse & Joe.

“No tienes que andarte queriendo quedar con la silla de nadie, hasta que la silla no esté libre”, dijo Martha Figueroa.

La periodista también compartió que Montserrat Oliver le agradeció a Luz María Zetina su interés por ser parte de Montse & Joe.

Sin embargo, le señaló que Roxana Castellanos está cubriendo temporalmente el lugar de Yolanda Andrade mientras se recupera.

Luz María Zetina, conductora (Agencia México)

Yolanda Andrade se ausenta en Montse & Joe tras crisis de salud

La ausencia de Yolanda Andrade en Montse & Joe se debe a una crisis de salud que la ha alejado temporalmente del programa.

Desde 2023, Yolanda Andrade ha estado enferma, comenzando con un aneurisma cerebral.

Montserrat Oliver y la producción han brindado su apoyo a Yolanda Andrade, quien se espera que regrese a mediano plazo.

Actualmente, Roxana Castellanos acompaña a Montserrat Oliver frente a la conducción de Montse & Joe.

Yolanda Andrade se mantiene en contacto con sus seguidores a través de redes sociales, donde suele sorprender con inesperadas publicaciones.