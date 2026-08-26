Susana Zabaleta reconoció que su relación con Ricardo Pérez podría terminar si él decide convertirse en padre, aunque aclaró que actualmente continúan juntos.

Durante una entrevista con Jonathan Vest, la actriz explicó que ambos atraviesan momentos distintos de vida, pues ella ya tiene 2 hijos y Ricardo Pérez no.

La declaración surgió mientras Susana Zabaleta respondía sobre su temor a perder a su pareja, escenario que relacionó con los posibles planes de Ricardo Pérez.

Susana Zabaleta habla sobre sus hijos y el futuro de Ricardo Pérez

Susana Zabaleta reconoce que podría llegar el momento en el que Ricardo Pérez quiera tener hijos, una decisión que cambiaría las circunstancias de ambos.

La actriz ya es madre de Elisabetha y Matías Gruener, mientras que Ricardo Pérez no tiene hijos y, según sus declaraciones, todavía podría contemplar la paternidad.

Rumores de Ese Pérez apuntan a supuesta ruptura entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta (@ricardomedijo / Instagram)

Susana Zabaleta reconoció que esa diferencia podría llevarlos a tomar caminos separados, aunque presentó la posibilidad como una circunstancia natural dentro de cualquier relación.

La pareja tiene una diferencia de edad de 30 años: Zabaleta tiene 61 años y Ricardo Pérez tiene 31, otro elemento señalado durante la conversación.

Sin embargo, la declaración no representa una confirmación de ruptura. Zabaleta también aprovechó la entrevista para desmentir las versiones que apuntaban al final de su noviazgo.

¿De dónde surgieron los rumores de separación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Las especulaciones comenzaron después de que Ese Pérez, participante de La Casa de los Famosos México 2026, afirmó que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ya no estaban juntos.

El influencer hizo esa declaración durante una conversación con Yahir, lo que generó comentarios sobre una posible separación.

En medio de las versiones, Zabaleta publicó en Instagram un video de Ricardo Pérez durante una entrevista en la alfombra roja de Loco México Mágico.

Aunque la actriz no acompañó la publicación con una confirmación sobre su relación, el gesto fue interpretado como una posible respuesta frente a las especulaciones.

Las declaraciones posteriores de Zabaleta permiten aclarar que actualmente no confirmó una separación y que su comentario sobre los hijos corresponde a una posibilidad futura.