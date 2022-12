Yeri Mua explica por qué se besó con una de sus amigas; “todo el mundo es un poco gay”, dice luego de todos los comentarios homofóbicos que recibió.

Desde que reveló que había terminado con su novio Brian Villegas luego de que la engañó, Yeri Mua de 20 años de edad se ha encontrado en medio de la polémica y es que muchos le habían cuestionado sobre qué es lo que había pasado con su relación.

Sin embargo, Yeri Mua volvió a estar en medio de la controversia luego de que se difundió un video en donde aparece besándose con una mujer.

Yeri Mua recibió un sinfín de críticas y es que usuarios consideraron que solo lo había hecho para vengarse de su exnovio Brian Villegas. Cansada de la polémica, la influencer compartió por qué se besó con su amiga.

Yeri Mua (Instagram/@yerimua)

¿Por qué Yeri Mua se besó con su amiga? Esto dijo la influencer sobre su sexualidad

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, Yeri Mua rompió el silenció y habló sobre el beso que se dio con una de sus amigas.

Yeri Mua comenzó explicando que de ninguna manera lo que hizo fue para vengarse de su exnovio Brian Villegas, pues ella solo se encontraba disfrutando un buen rato con dos amigas que ya conoce desde hace tiempo.

“Lo que pasó ayer de ninguna manera, ni con ninguna intención, fue para vengarme de Brian, no fue así” Yeri Mua

En su video Yeri Mua señaló que la intención con sus amigas siempre fue ir a un antro gay ya que no quería que los hombres la estuvieran “chingando” en un antro hetero “porque está bien bonita” y siempre la acosan.

Yeri Mua confesó que ella ya se ha dado besos con sus amigas de desmadre y también besos de tres, pero destacó que para ella no es igual que cuando lo hace con un hombre.

“Yo no le veo de la misma manera que cuando yo me beso con un hombre. Yo cuando me beso con una mujer lo veo como de amistad, relajo y yo sé que no es cualquier cosa” Yeri Mua

Durante su conversación Yeri Mua señaló que ella se sentía incómoda de hablar sobre lo que pasó ya que para ella solo había sido un beso de amigas y no pasó a nada más.

“Siento que es cosa de la nueva generación, la chaviza se besa con sus amigas” Yeri Mua

Yeri Mua destacó que a ella le sorprendió que la estuvieran grabando pues para ella solo fue diversión pues Paola solo es su amiga y no es que tengan una relación.

“No sabía que me estaban grabando y aparte me sorprendió que tan cerca me estaban grabando, casi me ven la agina. No pensaba contárselos, no lo hice como en plan de putear” Yeri Mua

Tras la polémica Yeri Mua señaló que ella es heterosexual, aunque destacó que no se cierra a la posibilidad de que en algún momento se sienta atraída por una mujer.

“Yo soy heterosexual, no estoy negando que a lo mejor me pueda atraer una mujer, pero realmente lo que más me ataranta es el pito” Yeri Mua

Yeri Mua molesta con los comentarios homofóbicos que recibió: “Es super Yuri de su parte”

Yeri Mua destacó que ella considera que la sexualidad es muy turbia y cada persona es “un poco gay”. Sin embargo confesó que si le habían molestado los comentarios homofóbicos que recibió.

“La sexualidad es muy turbia, yo siento que todo el mundo es un poco gay. Si me molestó que me empezaran a llegar mensajes homofóbicos, porque aun así me gustaran las mujeres como que cuál es el problema” Yeri Mua

En el video Yeri Mua señaló que lo que más la enojó es todos los comentarios que recibió tras el beso con su amiga pues señaló que si fuera lesbiana no tendría ningún problema y destacó que se sentía incómoda de hablar de su sexualidad.

“No puedo creer que todavía satanicen esas cosas, es super Yuri de su parte. Hasta me andan queriendo sacar del closet” Yeri Mua

Yeri Mua confesó que hasta este momento no se había dado cuenta que las personas pueden ser muy homofóbicas pues ella tiene amigos en la comunidad y para ella es normal ver a dos personas del mismo sexo besarse.

“Me siento como una idiota, pero todo tiene una explicación. Me está llegando mucho hate, realmente no pensé que fueran personas tan homofóbicas” Yeri Mua

En su transmisión Yeri Mua se dijo preocupada de que siga habiendo tanta homofobia, pues pensó que ya se encontraba muy normalizado las preferencias de las personas.

“Me siento preocupada de que tanta homofobia puede haber porque yo pensé que realmente que el mundo ya era muy gay, pensé que ya estaba muy normalizado todo, pero no. Hay siento que hay mucha cosa que está mal” Yeri Mua

¿Yeri Mua se quiso vengar de su expareja Brian Villegas al besarse con su amiga?

Yeri Mua destacó que con esta experiencia pudo sentir como se sintió su expareja Brian Villegas, pues él tampoco pensó que lo estaban grabando y si ella no hubiera sido captada jamás hubiera hablado del tema.

En el video Yeri Mua confesó que no le gustó que le dijeran que se encontraba despechada y que por eso se encontraba haciendo esas cosas.

“No me bese con Paola para hacerle daño a alguien, yo ni siquiera lo publique. Al final de cuentas, técnicamente yo ya estoy soltera, pero no sentí que estaba puteando” Yeri Mua

Yeri Mua dejó en claro que no piensa volver con Brian Villegas, pero confesó que ella tampoco es una santa. Además exigió a sus seguidores que ya no la graben cuando este en la peda, pues ese problema solo salió por el video y solicitó un alto al hate.

“Ya dejen de grabarme cuando estoy en la peda” Yeri Mua