Por un pequeño detalle, Yeri Mua quedó bloqueada de TikTok para siempre y así reaccionó en redes sociales.

Yeri Mua, de 20 años de edad, ha tenido días difíciles, pero eso no ha impedido que brille en varios eventos con sus originales y reveladores outfits.

Recientemente la reina del Carnaval de Veracruz, finalizó su relación con Brian Villegas, pero ha dejado de lado sus problemas para cumplir con varios compromisos en la Ciudad de México.

Su más reciente aparición fue en los premios Eliot Awards, donde tuvo un percance con su vestido, pero esto no evitó que luciera espectacular.

La influncer veracruzana Yeri Mua ha invertido bastante en cirugías estéticas para tener una figura envidiable, por lo que siempre que puede luce su belleza.

Sin embargo, durante un en vivo en TikTok, no se fijó que dejó al aire uno de sus atributos, por lo que la red social le bloqueó los en vivos para siempre.

“Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre.”

Yeri Mua