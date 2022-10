La influencer veracruzana Yeri Mua acaba de revelar cuál es su secreto para lucir siempre bella y sonriente. El truco está en una simple fotografía.

Sí, una imagen refuerza sus ganas por brillar por sobre todas los influencer, así lo dio a conocer Yeri Mua, de 19 años de edad, a través de su cuenta de Instagram, donde actualmente la siguen más de 3 millones de personas.

“Yo soy mi mayor motivación”, escribió la nacida en Coatzacoalcos, así como compartió una foto de cuando era una niña y, claro, de cómo era antes de operarse.

“Cuando no sé por qué me sigo manteniendo fuerte, recuerdo a la Yuri del pasado y no podría estar más orgullosa de mí”, subraya, ¿se le ve el glow up?

Yeri Mua antes de operarse (@yerimua / Instagram)

Yeri Mua modificó su anatomía mediante cirugías estéticas

Al igual que muchas influencers, Yeri Mua no se apena al decir que su tonificada anatomía es resultado de las cirugías estéticas.

Un par de meses atrás, la veracruzana reveló haber viajado a Colombia para realizarse una liposucción, pero también una transferencia de grasa y un aumento de senos.

Emocionada por haber encontrado la fórmula mágica para ser bella sin tanto esfuerzo, Yeri Mua se ha sometido a varios tratamientos estéticos en el rostro así como se colocó carillas dentales afín de tener una sonrisa de ensueño.

Su inversión rápidamente se vio reflejada pues este 2022 se convirtió en reina del carnaval del estado de Veracruz por lo que su fama sigue aumentando.

En redes sociales a Yeri Mua le va muy bien

391,000 suscriptores en YouTube

3.3 millones de seguidores en Instagram

3.6 millones en Facebook

¿Cuáles son los ingresos mensuales de Yeri Mua?

Esta creadora de contenidos es la favorita de muchos por sus videos sobre estilo de vida, moda y belleza lo que económicamente la va muy bien.

De acuerdo con el portal Heraldo Binario, Yeri Mua gana aproximadamente 400,797 pesos mexicanos por mes, menos impuestos.