Yeri Mua estrenó una segunda camioneta, “de puro hablar mal de su ex”, dijo, para alebrestar a sus haters.

Desde que se coronó Reina del Carnaval de Veracruz, hace un año, Yeri Mua y sus ganancias no hacen más que subir como la espuma.

Tan es así que en una semana Yeri Mua presumió que estrenó no una, sino dos lujosas camionetas.

La noche del jueves 9 de marzo, cuando le entregaron la segunda camioneta en la Ciudad de México, Yeri Mua hizo una transmisión en vivo vía Facebook.

Esto, dijo Yeri Mua, para que sus seguidores la acompañaran en tan importante momento y para contarles por qué tuvo que adquirir otro vehículo en la capital del país.

Se trata de una camioneta de todo lujo GMC Yukon Denali 2023, para rodar en cualquier terreno.

Yeri Mua comentó que su segunda camioneta se quedará en la Ciudad de México, porque la usará cuando esté de visita aquí, atendiendo compromisos de trabajo, que cada vez son más numerosos.

Yeri Mua dijo que su segunda camioneta es más grande que la que adquirió en Veracruz, su estado natal, porque esta la usará al término de sus eventos y para poder trasladarse cómodamente con sus amigos.

Yeri Mua estrena una segunda camioneta de puro hablar mal de su ex

La “nueva camioneta es con la que yo voy a andar aquí en la ciudad y la elegí muy grande porque yo quería que cuando estuviera con mis amigos todos cupiéramos, o sea, todo cool, entonces, también como que elegí esta camioneta pensando en que a cada rato aquí en México hay eventos y luego me me vienen a buscar borracha y luego mis amigos están borrachos, entonces me llevo a todos, entonces como que la compré pensando en trabajo y pues en más practicidad”

Yeri Mua, influencer