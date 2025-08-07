Sai, ex novio de Yeri Mua fue a Hoy y reveló porqué terminaron su relación y este es el video en YouTube.

Pese a que llevaban poco tiempo saliendo, Simón Trujillo mejor conocido en redes como Sai, reveló la razón por la que Yeri Mua lo terminó durante un en vivo.

¿Por qué Yeri Mua y Sai terminaron? Él lo revela en el programa Hoy

El ex novio de Yeri Mua, Sai, estuvo como invitado en Hoy y cuando le preguntaron porqué terminaron él y la influencer, el también cantante lo reveló.

Y es que de acuerdo con Sai, Yeri Mua lo terminó debido a un like que le dio a una chica en Instagram.

“Es verdad, me cortó en vivo por un like, por un par de likes. Fue un malentendido más que todo por el like que le di antes de conocer a Yeri” Sai

De acuerdo con Sai, el haber dado like a una chica le costó la relación con Yeri Mua quien antes de hacer el en vivo le mandó un mensaje terminándolo, diciéndole que mejor cada quien por su camino.

Sia reveló que cuando ocurrió todo esto, él estaba en Miami y fue cuando recibió el mensaje de Yeri Mua terminándolo, aunque dos o tres semanas después volvieron a hablar.

Posterior a eso, Yeri Mua hizo un en vivo en sus redes sociales en donde decía que ya había terminado con Sai, medio por el cual él también se enteró que habían cortado.

“Me levanté, no vi nada en el chat de ella y vi 33 o 34 tiktoks de ella diciendo ‘no estoy para criar niños pequeños, ya he criado muchos niños’. Suerte me dijo” Sai

Yeri Mua explica su versión de los hechos tras terminar con Sai

Hace unas semanas se reveló que Yeri Mua había terminado con su novio en turno, Simón Trujillo, un cantante e influencer colombiano mejor conocido en el medio como Sai.

Y de acuerdo con Yeri Mua, la razón por la cual decidió romper con él fue precisamente porque ya le había cachado que le daba likes a las fotos de otras chicas.

Algo que a ella le molestó y decidió terminar la relación, pues según contó era algo que ya habían hablado desde antes de comenzar a andar pues ella ya ha tenido malas experiencias al respecto.

Pero cuando vio los likes de Sai en las fotos de otras chicas, Yeri Mua decidió que era momento de terminar pues ella lo considera una “red flag”, y entra dentro de sus no negociables para una relación.

Incluso en su canal de difusión, Yeri Mua subió las capturas de pantalla de los mensajes que le envió a Sai cuando decidió terminar con él, pues ella asegura que no fue en el en vivo y él ya lo sabía desde días antes.

También Yeri Mua reveló que no solo fue un like pues fueron más de 5, ya que al principio se la pasó pero, posteriormente de arreglar las cosas, Sai volvió a darle like a otras mujeres.

