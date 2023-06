Yeri Mua comparte qué pasará con Naim Darrechi para terminar con la etapa más dura de su vida; lo acusa de manipularla.

El pasado viernes 9 de junio se desató un caos en redes sociales para Yeri Mua, luego de que Naim Darrechi revelara que está embarazada.

Fue a través de historias de Instagram que Naim Darrechi -de 21 años de edad- reveló el embarazo de Yeri Mua y que la golpeó en el rostro, luego de que supuestamente lo amenazara con una cuchillo.

Minutos después, Yeri Mua hizo un en vivo donde confrontó a Naim Darrechi, pues habían acordado no revelar el embarazo y tampoco la agresión.

Yeri Mua, de 20 años de edad, mencionó que iba a interrumpir su embarazo; ante la presión mediática, la influencer se arrepintió y entre lágrimas, dijo que iba a seguir con su embarazo.

Sin embargo, esta es la firme decisión que va tomar Yeri Mua y esto va pasar con Naim Darrechi.

Yeri Mua manifestó que iba a denunciar a Naim Darrechi por agredirla físicamente e incluso, el padre del influencer español trató de persuadirla para que no lo hiciera.

A través de un comunicado en Facebook, Yeri Mua acusó a Naim Darrechi de exponerla para tomar una decisión sobre su cuerpo.

“Quizás me equivoqué en no denunciar cuando debí y haberme callado tantas cosas por el miedo al qué dirán (...) A pesar de que no fui yo quien dio a conocer el tema de violencia que viví con mi ex y mis decisiones sobre la interrupción del embarazo, lamento que todo esto haya llegado a ojos público”

Yeri Mua