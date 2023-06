Naim Darrechi admite que golpeó a Yeri Mua -de 20 años de edad- una noche durante la cual una pelea con la infuencer se salió de control.

Esto lo dio a conocer el también polémico influencer de 21 años de edad, Naim Darrechi, a través de sus historias de Instagram.

En las cuales anunció de manera oficial el final de su relación con Yeri Mua.

Anteriormente ya se había especulado que había golpeado a la veracruzana debido a que durante una de sus transmisiones en vivo a Yeri Mua dijo tener un moretón en la cara.

De inmediato sus seguidores sospecharon que había sido golpeada, pues si bien antes ya había declarado que los moretones de su cuerpo se debían al pole dance, nada explicaba un moretón en la cara.

Hasta ahora que Naim Darrechi salió a contar su versión de los hechos, diciendo que todo fue un día que Yeri Mua regresó en estado de ebriedad.

De acuerdo con Naim Darrechi, su relación con Yeri Mua debió terminar hace mucho, pues reconoce que ambos tenían conductas bastante tóxicas.

Hubo una noche en particular durante la cual ambos rebasaron una línea, siendo esto lo que explicaría el golpe que la influencer tendría en la cara.

Por lo que cuenta Naim Darrechi, el día que golpeó a Yeri Mua fue debido a que ella lo estaba amenazando con un cuchillo.

Al parecer, la influncer de belleza regresó del concierto de Rauw Alejandro en estado de ebriedad. Posteriormente, iniciaría una pelea que se salió de control.

Pues Yeri Mua habría agarrado un cuchillo de cocina que Naim Darrechi guarda en su buró para sentirse seguro, pues le da miedo dormir solo:

“Ella de normal es la mejor niña que conozco. Pero ella borracha agarró el cuchillo y me amenazó ‘que le diera el movil’. Con el cuchillo ya me había dado un toque horizontal, no me lo clavó porque si no sí me mataba; me dio como un machetazo”

Naim Darrechi