Hoy a las 11:00 am -hora México- comenzó la venta de la colección de Yeri Mua y Beauty Creations, y en poco más de una hora logró un sold out, pero no en su país.

Minutos antes de que comenzara la venta de la colaboración Yeri Mua y Beauty Creations, la influencer se conectó con esperanza de ayudar a sus seguidoras a comprar el producto.

Y mientras Yeri Mua -de 21 años de edad- intentaba explicarle a sus seguidores cómo adquirir sus productos desde México, le compartieron que estaba por lograr sold out, pero no en su México querido.

Yeri Mua promueve su colección con Beauty Creations citando a María de todos los Ángeles

Con un gran grito de emoción, Yeri Mua exclamó “ya son las 11 a comprar cabronas”, pero a los pocos minutos le dijeron de Beauty Creations que el maquillaje PR estaba por agotarse aunque no en México.

Yeri Mua alentó a sus seguidoras a comprar rápidamente en Beauty Creations México, cantando “compren, compren” como en la serie de María de todos los Ángeles, su paquete de PR, ubicada por ser una caja de muñeca.

Yeri Mua comparte emocionada su PR con Beauty Creations. (@yerimua)

Y es que la propia creadora de Beauty Creations, apuntó que la opción de la colección PR es la que se está acabando más rápido..

Minutos después, la influencer se mostró sorprendida cuando de Beauty Creations le dijeron que su sold out era correspondiendo a Estados Unidos no ha México.

“No sabía que tenía tanto seguidores allá. Que chingón, sentí muy bonito”. Yeri Mua, influencer.

Yeri Mua vive el sold out en Estados Unidos de su colección con Beauty Creations. (@yerimua / Tomada de video)

Yeri Mua llora al enterarse de que hizo un sold out en un producto

Aunque Yeri Mua se conectó desde minutos antes de que iniciara la venta de su colección de maquillaje con Beauty Creations, aún no logra el sold out en México, pero si en Estados Unidos.

Se esperaba -que por la popularidad que tiene- la venta de su línea con Beauty Creations sería sold out a los pocos minutos en el país, pero no fue así.

Sin embargo, el que Yeri Mua obtuviera sold out en Estados Unidos la emocionó tanto que quebró en llanto por lo sucedido.

Yeri Mua llora al enterarse del sold out en Estados Unidos. (@yerimua / Tomada de video)

La única pieza que se la agotado a Yeri Mua en su colaboración con Beauty Creations es la de PR, que es una ‘caja de muñeca’ y tiene la colección completa del maquillaje.

Pero también se venden por separado, pues están las siguientes presentaciones:

Paletas de sombra y rostro

Labial y delineador

Labiales

Fijador de maquillaje

Glitter

A casi una horas de que en México saliera a la venta su línea, Yeri Mua aún no logra el sold out.

Antes de terminar su live en Instagram, Yeri Mua dijo pensar que su colaboración con Beauty Creations se agotaría más rápido en México, “porque de ahí en su público”, pero eso no ha sucedido.