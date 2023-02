Yeri Mua pasó por una breve crisis y ¿cerrará sus cuentas de redes sociales? Esto sabemos de su última decisión.

Ha sido ‘febrero loco’ para Yeri Mua -de 20 años de edad- pues decidió ser feliz por una noche y divertirse con el influencer Naim Darrechi y a sus seguidores no les pareció.

Tras su ruptura con Brian Villegas, Yeri Mua se mudó a la Ciudad de México y comenzó compartir cámara con Aaron Mercury.

Ambos subían videos y en vivos juntos, por lo que sus fans comenzaron a creer que su relación iba a terminar en noviazgo.

Sin embargo, Yeri Mua habría salido con Naim Darrechi y dejó de lado su amistad con Aaron Mercury, situación que le molestó.

Yeri Mua dejó claro que nunca ha sido novia de Aaron Mercury, por lo que no podía reclamarle por nada, pero esto desató una ola de críticas en su contra.

Yeri Mua le responde a los haters que no quieren que abra Twitch (Especial)

Yeri Mua concluyó ciclos cerrando sus redes, pero luego se arrepintió

Algunos usuarios de redes sociales comenzaron arremeter contra Yeri Mua y esto provocó que la veracruzana cerrara todas sus redes sociales.

Pero esto duró solo algunas horas, pues Yeri Mua volvió activarlas para manifestar que lo había pensado mejor y la vida sigue.

Los ataques contra Yeri Mua fueron tan duros, que hubo usuarios que le hicieron comentarios hirientes.

Yeri Mua recibe duros ataques en redes sociales (Instagram/@yer)

Yeri Mua compartió historias en Instagram, donde reiteró que ella estaba soltera y Aaron Mercury no era su novio.

“Una vez más aclaro que yo solamente estaba soltera, yo nunca he estado en una pu... relación y ya me disculpé por lo que hice. Me voy a la mier... no sé cuándo regrese o no sé si regrese. Necesito estar lejos” Yeri Mua

Yeri Mua se va a Cancún para olvidar los malos momentos del fin de semana

Las críticas han afectado tanto a Yeri Mua, que tomó la decisión de alejarse por unos días y se fue de viaje a Cancún.

“Me quieren cancelar por una relación que jamás existió, adelante, asumo mis errores (...) Estaré en Cancún” Yeri Mua

Yeria Mua aseguró en su en vivo en Facebook, que la juzgan por cualquier cosa que haga, así que ella se lo tomará con calma.

“Ya no quiero seguir llorando, ya no quiero deprimirme, ya me harté de llorar” explicó la influencer en su en vivo en Facebook.

Mencionó que le debió afectar más haber perdido su camioneta, con un valor de millón y medio de pesos -durante su accidente- que su amistad con Aaron Mercury.

Al final Yeri Mua solo se va alejar de la ciudad por unos días, pero no cerrará sus redes sociales y asegura que va seguir adelante a pesar de las críticas.