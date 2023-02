Yeri Mua está envuelta en una nueva polémica, pero no le importa ser la mala de la historia y se defiende de Aaron Mercury: “hiciste lo mismo que todos”.

Luego de que la influencer veracruzana, de 20 años de edad, terminara su relación tóxica con Brian Villegas, todo indicaba que volvería encontrar el amor.

Pero en esta ocasión sería con el tiktoker Aaron Mercury, quien ha salido con Yeri Mua desde hace un par de meses.

Sin embargo, lo que pintaba para ser una historia de amor, terminó con un corazón roto y reclamos por parte de Yeri Mua.

Una noche de fiesta salió mal, pues Yeri Mua fue vista juntos al español Naim Darrechi y los fans de la influender se cuestionaron qué había pasado con Aaron Mercury.

Aaron Mercury -de 20 años de edad- y Yeri Mua revelaron que solo eran amigos con derecho y nunca establecieron una relación como tal.

A través de su cuenta de Twitter, Yeri Mua confesó que está harta de compartir su fama y luego la dejen como la ‘mala del cuento’.

Yeri Mua mencionó que se siente como una persona “desechable” y asegura que las personas con las que ha tenido problemas se victimizan.

“Siempre busco compartir mi estrella con los demás y cuando los hago sentir en la cima me quieren apagar, no pueden decir que soy lo peor que le puede pasar a alguien después de ver lo bien que les va. Al final ya me acostumbre a ser desechable”

Yeri Mua