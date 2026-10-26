Yalitza Aparicio continúa alzando la voz contra la discriminación y racismo, celebra que haya espacios para denunciar estos actos.

Han pasado 8 años del debut de Yalitza Aparicio en la película Roma y la actriz continúa trabajando para que se elimine la discriminación en la industria, así como en México.

Yalitza Aparicio sigue alzando la voz contra la discriminación y el racismo

Tras su nominación a un premio Oscar como Mejor Actriz, Yalitza Aparicio se enfrentó a comentarios racistas y de discriminación, por lo que ha luchado porque estas situaciones se erradiquen.

Durante su paso por la gala Vogue de Día de Muertos, Yalitza Aparicio expresó que la discriminación y racismo no se han erradicado, pero hoy es más fácil exponer la problemática.

Es un tema que ya no tenemos tabú de ponerlo sobre la mesa, cuando está sucediendo se plasma. Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio (Instagram/@yalitzaapariciomtz)

Yalitza Aparicio mencionó que las denuncias en redes sociales sobre discriminación y racismo han permitido que se exponga a quienes incurren en estas prácticas, para así erradicarlas una a una.

Yalitza Aparicio se enfrentó a prejuicios por incursionar en la actuación

Previo a debutar en Roma, Yalitza Aparicio era docente y se fue preparando poco a poco para ser actriz.

Se enfrentó a varios prejuicios por su deseo de continuar dentro de la actuación, por lo que decidió seguir estudiando.

La actriz también ha sido cuestionada sobre los proyectos y la forma en que lleva su carrera, por lo que ella ha decidido dejar los malos comentarios atrás y enfocarse en sus proyectos.

Yalitza Apatico menciona que ha estudiando actuación, guionismo y dirección, con la intención de saber y entender su trabajo.

A pesar de que continúa capacitándose para ser actriz, Yalitza Aparicio reveló que aún le falta mucho por aprender y su trayectoria está “lejos” de alcanzar la de algunos actores.

“Me faltan muchas cosas por aprender”, mencionó Yalitza Aparicio, quien se ha negado a realizar protagónicos, pero le gusta ser parte de los cameos y observar el trabajo de sus compañeros.