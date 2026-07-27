A ocho años de haber alcanzado la fama por su participación en Roma, la película de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio revela por primera vez cómo vivió el éxito.

En una conversación con Nayo Escobar, Yalitza Aparicio dijo haber vivido la ceremonia de los Premios Oscar como un sueño aún cuando no entendía nada, ya que la mayoría de los asistentes hablaba inglés.

No obstante, el idioma no fue un obstáculo para la oriunda de Oaxaca, de 32 años, y es que algunas personas, que hablaban español, se acercaron a ella para saludarla y ofrecerle su ayuda.

“Tuve la dicha de encontrarme a muchos mexicanos ahí en alfombra... Eran personas que siempre decían: ‘Cualquier cosa que necesites, no dudes en preguntarme’” Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio acudió a la conferencia de prensa de El diablo viste a la moda 2 (Instagram/@yalitzaapariciomtz)

A la premiación que tuvo lugar en Hollywood, Los Ángeles, la exmaestra tuvo la oportunidad de acompañarse de un traductor, pero prefirió llevar a su mamá.

“Ese momento yo tuve la elección de haber ido con algún traductor y decidí que no, porque ya todo el tour de entrevistas y medios y todo ya lo había hecho y que quería llevar a mi mamá” Yalitza Aparicio

Por supuesto, tenía la intención de acompañarse de sus padres, pero su papá no tenía la documentación necesaria.

Madre e hija vivieron toda la experiencia con muchos nervios y sobrada emoción.

“Lo vivimos juntas, las dos nerviosas, tomándonos de la mano, temblando, sin entender nada, obviamente, porque todo en inglés” Yalitza Aparicio

El momento perdura en su memoria. Recuerda a la perfección haber visto a Diego Luna y Gael García. Saludó a muchas celebridades, le hubiera gustado pedirles una fotografía, pero le dio pena.

“Nunca me tomé foto con ninguno porque siempre me daba pena pedirles foto. Ahora digo: ‘No tengo ningún recuerdo de eso’, pero sé que los conocí” Yalitza Aparicio

Tras el éxito de Roma, Yalitza Aparicio decidió adentrarse de lleno al mundo de la actuación

Después de su histórica nominación al Oscar como Mejor Actriz por su papel de Cleo en Roma, Yalitza Aparicio tomó la decisión de adentrarse de lleno al mundo de la actuación.

Cuatro años después, fue llamada para participar en la película de terror y suspenso dirigida por Luis Mandoki, Presencias, donde interpreta a Paulina.

En 2023 participó en la comedia de Celso R. García, La gran seducción.

Ha participado en producciones breves como Mujeres Asesina, Hijas de brujas y Chica de fábrica.