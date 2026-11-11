Luego de ser la pieza fundamental de Roma de 2018, Yalitza Aparicio no ha querido otro protagónico, pues reconoce que le falta experiencia para sostener un proyecto grande.

En lugar de eso, Yalitza Aparicio se ha estado preparando estudiando guionismo y dirección, además de aprender de sus compañeros en otras producciones.

Yalitza Aparicio no se siente preparada para tener grandes protagónicos

En una entrevista reciente, Yalitza Aparicio señaló que la razón por la que no ha tenido más protagónicos, es porque los rechaza al no sentirse preparada.

Yalitza Aparicio reconoce que a diferencia de sus compañeros, a ella le falta mucho por aprender de actuación y todo lo que hay dentro de la industria.

Yalitza Aparicio (Instagram/@yalitzaapariciomtz)

Si bien le recomendaron que no se “bajara de protagónicos”, ella prefiere hacer papeles medianos o pequeños para así aprender de los demás.

Acepta que eso puede ser tomado como una “falta de de atrevimiento”, pero siente que es algo “muy cansado” para ella en este momento.

Señalando que prefiere vivir el proceso, sentarse, ver cómo trabajan los demás, y así aprender mejor a hacer su trabajo, para entregar algo de calidad al público.

En verdad prefiero vivir el proceso, disfrutar, irme a sentar y ver cómo trabajan mis demás compañeros y aprender también desde ese lado. Yalitza Aparicio, actriz

Yalitza Aparicio ha estudiado guionismo y dirección para seguirse preparando

Yalitza Aparicio mencionó que como parte de esa preparación, ha estado estudiando guionismo y dirección con el fin de saber lo que “hay detrás”.

No porque quiera incursionar en esta parte de la producción cinematográfica, más bien porque considera que “no sabemos todo”.

Los actores y actrices no deben de cerrarse solo a lo que conocen, también deben entender el trabajo que les es ajeno, con el fin de tener el panorama completo de la profesión.

Finalmente, mencionó que gran parte de sus decisiones están orientadas por temas de salud mental; de ahí que también prefiera papeles pequeños o medianos en lugar de protagónicos.

Para Yalitza Aparicio, hay que “dedicarse tiempo a uno y saber qué quiere y a dónde quieres ir”, lo cual nunca se debe de olvidar.