Luego de meses de especulaciones, Yadhira Carrillo- de 52 años de edad- confirma que su matrimonio con Juan Collado llego a su fin.

La actriz, que pronto regresará a las telenovelas tras 17 años le desea a Juan Collado que sea feliz con lo que decida hacer.

Yadhira Carrillo le desea “que sea feliz donde él decida” a Juan Collado

Yadhira Carrillo se sinceró sobre Juan Collado, confirmando que su matrimonio llego a su fin luego de 13 años juntos.

La actriz, quien se encuentra en una nueva etapa profesional de su vida le desea “que sea feliz donde él decida” a Juan Collado.

Yadhira Carrillo compartió detalles de su situación sentimental en Despierta América confirmando que su relación con Juan Collado terminó en buenos términos.

“Somos grandes amigos, nos respetamos muchísimo, queremos que los dos estén bien. Yo quiero que él esté perfecto.” expresó Yadhira Carrillo.

Yadhira Carrillo se sincero sobre nuevo proyecto en las telenovelas y como atraviesa su ruptura con Juan Collado.

“Mi corazón ahora está tranquilo porque estoy todo el tiempo estudiando mi novela y gritando en el foro”, expresó.

Yadhira Carrilo demostró que Juan Collado la apoya en su regreso a la actuación y recordó las palabras que le dijo en su momento.

“No, ve, haz lo tuyo, lo que tú necesitas. Yo no te puedo detener, te adoro, Lo que necesites yo siempre voy a estar”

Yadhira Carrillo resaltó que se siente plena, porque sabe que el amor existe en uno mismo.

“Las personas no pertenecemos a nadie. Las personas somos de nosotros mismos y demostrar el verdadero amor”.

Yadhira Carrillo regresa a la actuación con Hilos del pasado

Yadhira Carrillo vuelve a los melodramas con Los hilos del pasado, nueva producción de José Alberto “El Güero” Castro.

En entrevista, Yadhira Carrillo compartió que se mantiene centrada estudiando los diálogos para su nuevo personaje.

Yadhira Carrillo dará vida a Carolina, una exitosa diseñadora de modas que volverá a reencontrarse con la hija que tanto ha buscado.

Los hilos del pasado promete una historia de giros inesperados que promete capturar la atención del televidente.