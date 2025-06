Hace unos días, Yadhira Carrillo aseguraba que su relación con Juan Collado era maravillosa ya que, pese a la distancia, hablaban todos los días.

Sin embargo, las cosas han cambiado, Yadhira Carrillo hoy dice que hablan “casi a diario” y resignada a que se acabó su matrimonio con Juan Collado, asegura que serán amigos por siempre.

Yadhira Carrillo se niega a dar detalles de su separación de Juan Collado, quien se presume está estrenando novia.

No obstante, ante la insistencia, Yadhira Carrillo, de 52 años de edad, asegura que su relación con Juan Collado quedó en buenos términos, incluso se mantienen cercanos como desde el primer día.

Aunque hablan todos los días, la actriz ya aceptó que terminó su matrimonio con el abogado, de más de 60 años de edad.

Yadhira Carrillo negó como pudo su separación de Juan Collado, pero el ex cuñado soltó la verdad

La nueva novia de Juan Collado tendría 17 años menos que el ex esposo de Yadhira Carillo

Por lo que al ser cuestionada por un reportero de Hoy si seguirá siendo amiga de su ex, respondió:

“Ah, no. Eso es seguro y por siempre y por toda la vida”

Las nuevas declaraciones llegan a menos de una semana de que Yadhira Carrillo asegurara sentirse protegida, cuidada y amada por Juan Collado, aún en la distancia.

Cabe mencionar que desde hace varios meses, en distintos medios, se habla de la separación de Yadhira Carrillo con Juan Collado.

Por lo que fue la actriz quien aceptó estar separada así como negó que el motivo sea una infidelidad.

De acuerdo con la propia, la separación es porque ambos tienen diferentes proyectos personales; no obstante, el cariño y el respeto prevalecerá por siempre.

Mientras que Yadhira Carrillo se enfoca en su regreso a las telenovelas, Juan Collado estaría estrenado novia.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, de 56 años de edad, la nueva novia de Juan Collado es colombiana y es menor que él.

La mujer se llama “Cata” y tendría 44 años de edad.

La relación va en serio al punto que el abogado ya presentó a su novia ante su círculo de amistades.

Sin embargo, no está claro si Yadhira Carrillo conoce a “Cata”.

“Puedo confirmarles que se llama Cata, que es colombiana y tiene 44 años la nueva pareja. Me habló una amistad de ellos y me dijo: ‘Te cuento, te cuento’. Obvio no puedo delatar, pero claro que tiene pareja, son formales”

Ana María Alvarado