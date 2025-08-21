¿Aún no lo reconoce? Mientras se habla de la nueva novia de Juan Collado, la actriz Yadhira Carrillo de 52 años de edad, asegura “todo es mentira” ante la insistencia de su divorcio.

Aunque ya hasta se dieron detalles de la novia que Juan Collado de 61 años de edad, tiene en España, Yadhira Carrillo cree que no tiene que responder a los chismes.

Yadhira Carrillo evade pregunta de divorcio de Juan Collado porque no quiere dar explicaciones

El regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas tras la libertad condicional de Juan Collado ha dado mucho de qué hablar, pero ella insiste que su divorcio sería puro chisme.

En una entrevista de Yadhira Carrillo a ‘Siéntese Quien Pueda’ aseguró que “jamás” lee las noticias que aseguran que está separada de Juan Collado y que él ya tiene nueva novia.

Yadhira Carrillo y Juan Collado. (Agencia México)

Asimismo, dejó claro “todo lo que puedan ver y leer es mentira”, explicando que no tiene motivos para dar explicaciones a las personas que la dicen divorciada, “es mi vida personal”.

“Todo lo que puedan ver y leer, todo es mentira (...) No les tenemos que decir nada [si es verdad o no el divorcio] porque es mi vida personal. Solo les quiero decir no crean todas esas cosas porque les están tomando el pelo”. Yadhira Carrillo, actriz.

Por otra parte, Yadhira Carrillo aseguró que el chisme que se dice con Juan Collado es incierto porque ellos viven en privado y no todo se sabe al exterior.

“Nadie sabe lo que pasa de las paredes de tu casa hacia dentro y dentro del corazón a veces ni uno mismo sabe, menos los demás”. Yadhira Carrillo, actriz.

Sin embargo, en un panorama en el que la actriz y Juan Collado estén separados, Yadhira Carrillo aseguró que “siempre, siempre” van a tener apoyo uno del otro.

Leticia Calderón bromea con Juan Collado sobre su nueva novia ahora que ya conviven

Mientras Yadhira Carrillo rechaza la teoría de que esté separada de Juan Collado, hasta Leticia Calderón -madre de los hijos del abogado- cree que hay nuevo romance.

Debido a unas recientes vacaciones de Leticia Calderón con sus hijos en España donde vieron a Juan Collado, la actriz fue cuestionada sobre si conoce a la novia de su ex.

Leticia Calderón (Agencia México)

Ante ello, Leticia Calderón compartió a De Primera Mano que bromea con Juan Collado sobre su nuevo romance pidiéndole que ya les presente a su nueva novia.

“No, no la conocí y él dice que no, que no y que no. Le digo ‘¡ay! traétela hombre, total ya estamos acá, no seas miedoso’, pero cotorreamos y entiendo que si la tiene o no la tiene nosotros respetamos esa parte". Leticia Caldeón, actriz.

Sin embargo, asegura que Juan Collado solo ríe y dice “no es verdad”, aunque para ella hay algo claro.

Y es que Leticia Calderón aseguró que todo el tiempo que Juan Collado estuvo con Yadhira Carrillo el abogado nunca convivió con sus hijos, pero ahora todo cambió ¿porque ya no está con la actriz?