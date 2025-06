¿Yadhira Carrillo se quedó con fideicomiso de los hijos de Juan Collado? Lety Calderón -de 56 años de edad- hace frente a estos rumores y esto dijo sobre la polémica.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Lety Calderón habló sobre la relación que mantiene con Juan Collado, de 61 años de edad.

Esto dijo Lety Calderón sobre la polémica de que Yadhira Carrillo se quedó con fideicomiso que Juan Collado destinó para sus hijos

Lety Calderón fue cuestionada sobre la versión de que Yadhira Carrillo -de 52 años de edad- habría hecho malos manejos del fideicomiso que Juan Collado pagaba para su hijo y por eso habían terminado.

Leticia Calderón (@letycalderon79 / Instagram )

De acuerdo con estás versiones, Yadhira Carrillo se quedó con el dinero del fideicomiso que Juan Collado habría creado para su hijo Luciano.

Lety Calderón aseguró que no sabía nada del tema y lo único que podía señalar es que ella ya hizo su testamento y sus dos hijos son sus herederos.

“No tengo la menor idea corazón, eso sí no sé, lo único que te puedo decir es que yo ya hice mi testamento y mis dos hijos son mis herederos” Lety Calderón

Ante la insistencia de los reporteros, Lety Calderón aseguró que no tenía idea de lo que le hablaban pues ella se encontraba enfocada en otras cosas.

Durante su encuentro con los reporteros, Lety Calderón destacó que mantiene una buena relación con Juan Collado, pues incluso habían pasado el día del Padre con él.

Sin embargo, Lety Calderón dejó en claro que esos temas no los habla con Juan Collado.

“Pasamos con Juan el Día del Padre, la pasamos sensacional, hablamos de otras cosas, de esos temas yo no toco con él” Lety Calderón

Lety Calderón puntualizó que Juan Collado es libre de hacer con su dinero lo que quiera pues él lo trabajó.

“Lo que haga con su dinero es muy su problema, él lo trabajó, es su dinero, yo te puedo hablar de mi dinero de lo que yo he hecho y lo que he hecho para mis hijos” Lety Calderón

En ese sentido destacó que no podía hablar de lo que hizo o no Yadhira Carrillo pues es algo que no le consta y no sabía si era verdad o mentira.

“No te puedo hablar de algo que no me consta, no se sí es verdad o sí es mentira, yo puedo hablar de lo mío” Lety Calderón

¿Qué dice el rumor sobre que Yadhira Carrillo se quedó con fideicomiso de los hijos de Juan Collado?

De acuerdo con algunas versiones, Juan Collado le habría encomendado a Yadhira Carrillo pagar el fideicomiso que habría realizado con el objetivo de asegurar el futuro económico de su hijo Luciano.

Sin embargo, presuntamente Yadhira Carrillo no realizó los pagos mientras que Juan Collado estuvo en la cárcel acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Reportes señalan que Yadhira Carrillo podría haber hecho mal uso de este fideicomiso.

Según estas versiones, esta habría sido una de las razones por las que Juan Collado habría decidido terminar su relación con Yadhira Carrillo.

Cabe destacar que hasta el momento se trata solo de especulaciones, porque hasta el momento no ha existido un pronunciamiento público por parte de los involucrados que confirme esta información.