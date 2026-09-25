Desde hace tiempo circula el rumor de que Woody Harrelson y Matthew McConaughey son hermanos.

Los actores de True Detective siempre han sido amigos e incluso han protagonizado algunas producciones juntos; sin embargo, una teoría señala que serían familiares.

La historia del rumor que asegura que Woody Harrelson y Matthew McConaughey son hermanos

El rumor que asegura que Woody Harrelson y Matthew McConaughey son hermanos nació en 2017, durante unas vacaciones en Grecia que compartieron las familias de los actores.

Mientras los hijos de Woody Harrelson y Matthew McConaughey miraban unas fotografías notaron el gran parecido entre sus padres.

Todo dio un giro cuando Kay McConaughey, la madre de Matthew, confesó que había conocido al padre de Woody Harrelson.

¿Woody Harrelson y Matthew McConaughey son hermanos? La historia detrás del rumor (officiallymcconaughey)

Lo curioso del caso es que las fechas donde están juntos Kay McConaughey y Charles Harrelson, un sicario del crimen organizado, sí coinciden.

Por aquella época, los padres de Matthew McConaughey pasaban por su segundo divorcio, y el padre de Woody Harrelson estaba en libertad.

A partir de ese rumor que ha ido creciendo, los actores se inspiraron para lanzar la serie Brothers (Casi hermanos), una serie de ocho capítulos que se estrenó el miércoles de 23 de septiembre en Apple TV.

En Brothers, Woody Harrelson y Matthew McConaughey interpretan una versión ficticia de sí mismos en la que descubren que podrían ser hermanos biológicos. La producción reavivó la teoría de que los actores son más amigos.

¿Woody Harrelson y Matthew McConaughey son hermanos? La historia detrás del rumor (Apple TV)

Matthew McConaughey no quiere hacerse la prueba de ADN para saber si Woody Harrelson es su hermano

La serie Brothers resuelve su historia con un prueba de ADN. Ante tal posibilidad en la vida real, Matthew McConaughey no está muy convencido.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Woody Harrelson aseguró que quiso hacerlo aunque su colega “se niega”.

Matthew McConaughey no se mostró tajante ante al decisión y dejó ver que no lo descarta.

Aunque puntualizó que si es verdad que su hermano es Woody Harrelson, tendrá “mucho que asimilar”.

Por su parte, Woody Harrelson expresó que estaría “muy triste durante un tiempo si no es verdad” su vínculo familiar.