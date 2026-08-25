Paramount confirmó que trabaja en la secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días, la comedia romántica que marcó a toda una generación en los 2000.

El proyecto se encuentra en fase inicial de preproducción y busca reunir nuevamente a Kate Hudson y Matthew McConaughey, quienes protagonizaron la exitosa cinta original.

Variety reveló que Kate Hudson será productora y podría retomar su papel de Andie Anderson, aunque aún no hay fecha de estreno ni guionista confirmado para esta esperada continuación.

“Cómo perder a un hombre en 10 días” tendrá secuela: Paramount busca reunir a Hudson y McConaughey

El medio Variety reveló que Kate Hudson será la productora de la secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días.

La participación de la actriz no se quedaría sólo detrás de cámara, ya que el estudio quiere que tanto ella como Matthew McConaughey retomen sus papeles protagónicos.

Sin embargo, no hay nada asegurado hasta el momento.

Kate Hudson y Matthew McConaughey en Cómo perder a un hombre en 10 días (Paramount Pictures)

Basada en el libro homónimo de humor escrito por Michele Alexander y Jenannie Long, Cómo perder a un hombre en 10 días terminó por afianzar la carrera de Kate Hudson y Matthew McConaughey en Hollywood.

Los actores destacaron por tener una gran química en pantalla, haciendo que la cinta se convirtiera en todo un éxito.

La historia dirigida por Donald Petrie se centraba en Andie Anderson, una periodista que debe realizar un reportaje peculiar.

Su objetivo es escribir sobre cosas que las mujeres hacen sin querer y que provocan que los hombres se alejen.

Para su texto, Andie debe buscar un hombre que se enamore de ella y luego cometer todos los errores posibles en su relación para hacer que la deje.

El elegido para ese experimento es el cotizado soltero Benjamin Barry, quien apostó con su director de agencia de publicidad que puede hacer que una mujer se enamore de él en solo 10 días.

Kate Hudson y Matthew McConaughey en Cómo perder a un hombre en 10 días (Paramount Pictures)

¿Cuándo se estrena la secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días?

La secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días aún se encuentra en fase inicial de preproducción y se desconoce su fecha de estreno.

De igual manera, aún no se han seleccionado el reparto, ni roles creativos del largometraje.

En la actualidad, el proyecto también busca a su guionista, por lo que se espera haya actualizaciones en las próximos meses.