Tal parece que William Levy regresó nuevamente a la soltería. El actor habría terminado su romance con Jennifer Camacho.

El pasado 29 de agosto, William Levy celebró su cumpleaños número 46. Se esperaba que aquel día compartiera fotografías junto a Jennifer Camacho, pero esto no sucedió.

William Levy y Jennifer Camacho desatan rumores de ruptura

Hasta el día de hoy, no hay publicaciones en común de William Levy y Jennifer Camacho; de hecho, ya no se siguen en redes sociales.

Ambos eliminaron las fotografías que compartían, así como las dedicatorias. Inevitablemente esto ha generado rumores.

William Levy y Jennifer Camacho hacen público su romance (@jenifercamachoo / Instagram)

La ruptura habría ocurrido cinco meses después de que William Levy visitara Alhambra, en Granada, España.

En aquel momento no estaba solo. Jennifer Camacho, una joven enfermera que es veinte años menor que él, publicó en su Instagram una foto junto a él. Con un beso en los labios, confirmaban su romance.

William Levy no lo negó y tampoco quiso ocultarlo. Un día antes publicó una imagen de ambos tomándose la mano mientras disfrutaban un café. El actor se mostró realmente enamorado.

Hasta el momento, ni William Levy ni Jennifer Camacho han confirmado rumores.

William Levy celebra su cumpleaños rodeado del cariño de sus hijos

Quienes sí estuvieron presentes en el cumpleaños de William Levy fueron su hijos.

Kailey Levy, de 16 años, le dedicó un dulce mensaje en su historias de Instagram:

“¡Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y al mejor hombre del mundo! Te quiero muchísimo... Gracias por todo, siempre, incluso por las pequeñas cosas que olvido agradecerte. Te amo @willevy“ Kailey Levy

Al respecto, el cubano aceptó que nunca imaginó que su mejor amiga sería su hija.

Por su parte, Christopher Alexander, de 20 años, le agradeció a su padre haberle enseñado valores que hoy lo convierten en un gran hombre.

Conmovido, el actor aseguró que sus hijos no solo son su más grande orgullo sino “el mejor regalo de la vida y de Dios”.