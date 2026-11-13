Wendy Guevara quiere una ley para castigar a los contadores que no realicen los procesos fiscales como corresponden, pues ella ya fue víctima de esto.

Kimberly la Más Preciosa y Wendy Guevara han atenido problemas con el SAT por pagar sus impuesto, pero en el caso de la líder de Las Pérdidas, esto fue por culpa de su contador.

Wendy Guevara pide una ley que castigue a los contadores negligentes

Wendy Guevara compartió que al igual que Kimberly la Más Preciosa, ella tuvo problemas fiscales por culpa de su contador.

Contó que confió en su contador y pensaba que él cumplía con todas sus obligaciones ante el SAT.

Wendy Guevara (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Sin embargo, el contador de la influencer no pagaba lo que le correspondía y comenzó a tener problemas fiscales.

Yo creo que debía haber una ley donde (las autoridades) digan tú le estas dando tu confianza a este contador y si él no pone las cosas en regla, la que te chingaste eres tú. Wendy Guevara

Wendy Guevara pide que exista una ley que castigue a los contadores que no cumplan con su trabajo, ya que si no realizan los procesos fiscales correspondientes, son los clientes quienes pagan las consecuencias.

Una tiene que ir y dar la cara y decir: ‘Mi contador hizo todo mal y pues vengo a que a dar la cara, dígame cómo le vamos hacer’. Wendy Guevara

El SAT le pediría 4 millones de pesos a Kimberly la Más Preciosa

Kimberly la Más Preciosa fue quien reveló que Wendy Guevara ya había tenido problemas con el SAT, ya que ahora ella tiene problemas fiscales.

A diferencia de Wendy Guevara que tuvo problemas con el SAT por culpa de su contador, Kimberly la Más Preciosa habría ignorado por completo sus obligaciones fiscales.

La influencer reveló que el SAT congeló sus cuentas bancarias y le estaría pidiendo 4 millones de pesos por no pagar sus impuestos.

Kimberly la Más Preciosa expresó que no tiene dinero y su situación está en manos de su contadora, pero, por el momento no puede pagar una asesoría legal para saber si el SAT le va a regresar su dinero.