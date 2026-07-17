Ricky Álvarez es un bailarín méxico-estadounidense y actual novio de Ariana Grande, conocido por su trabajo en fotografía y dirección creativa.

Ariana Grande y Ricky Álvarez fueron novios por primera vez en 2015 y tras un año de relación decidieron terminar, pero se mantuvieron en contacto.

¿Quién es Ricky Álvarez? El bailarín que es novio de Ariana Grande

Richard John Álvarez es un bailarín, fotógrafo y director creativo nacido en San Diego, California, con ascendencia mexicana.

Ricky Álvarez conoció a Ariana Grande en 2014, cuando fue bailarín de apoyo de su gira Honeymoon Tour.

Ricky Álvarez, novio de Ariana Grande (Instagram/@rickyrozay)

¿Qué edad tiene Ricky Álvarez?

Ricky Álvarez nació el 13 de julio de 1991; actualmente tiene 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ricky Álvarez?

Ricky Álvarez no está casado, pero varios medios aseguran que es pareja de Ariana Grande.

¿Qué signo zodiacal es Ricky Álvarez?

Ricky Álvarez es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Ricky Álvarez?

Ricky Álvarez no tiene hijos.

¿Qué estudió Ricky Álvarez?

Se desconoce la formación académica de Ricky Álvarez.

Ricky Álvarez, bailarín y novio de Ariana Grande (Instagram/@rickyrozay)

¿En qué ha trabajado Ricky Álvarez?

Ricky Álvarez es bailarín, fotógrafo, director creativo y productor audiovisual; inició a trabajar con Ariana Grande en 2014 durante una presentación de Radio Disney.

Tras varios años como bailarín, Ricky Álvarez se enfocó que la fotografía, la dirección creativa y la producción audiovisual.

Volvió a trabajar con Ariana Grande en la gira Sweetener y ha sido fotógrafo de:

Vogue

Tommy Jeans

KKW Beauty

Ricky Álvarez también ha sido director de videos musicales Chanel de Peso Pluma y Becky G, Boyfriend de Usher y Encuentros de Becky G.

Ariana grande y Ricky Álvarez retomaron su relación tras su ruptura en 2016

Han pasado 10 años de la ruptura de Ariana Grande y Ricky Álvarez , quienes finalizaron su relación en los mejores términos y estaría saliendo de nuevo.

Varios medios de Estados Unidos han confirmado la relación entre Ariana Grande y Ricky Álvarez, a quienes captaron cenando juntos en Huston, Texas.

Incluso, la pareja habría celebrado el 4 de julio juntos y la relación se confirmó cuando Ariana Grande cambió un verso de su canción Thanks U Next que incluía el nombre de Ricky Álvarez.

Ariana Grande cantó: “Escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontraremos el camino de vuelta”, lo que confirmaría su relación.

Hasta el momento, Ariana Grande y Ricky Álvarez no han hablado de su noviazgo.