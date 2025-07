Wendy Guevara confirma que llegará hasta las últimas consecuencias por robo de su camioneta, ¿le advierte a Marlon Colmenarez?

Tras confirmar que se encuentra en un proceso legal, Wendy Guevara -de 31 años de edad- aseguró que ya no se dejará engañar por ninguna persona.

Wendy Guevara no descansará hasta que la persona del robo de su camioneta sea castigada

En entrevista para el programa Hoy, Wendy Guevara habló como nunca sobre el proceso legal que inició luego de que un hombre quiso adquirir una camioneta con su nombre.

Wendy Guevara (Wendy Guevara Instagram @soywendyguevara)

Wendy Guevara señaló que llegará hasta las últimas consecuencias en este asunto, pues en el pasado las personas se aprovecharon de ella.

Aunque Wendy Guevara no dio ningún nombre, de inmediato las personas señalaron a Marlon Colmenarez como el responsable de esta situación.

En su conversación, Wendy Guevara destacó que “fue la tonta” de muchas personas, pero ya no va a permitir que la engañen.

“Muchos años fui la tonta de muchas personas o de una persona y ya no lo voy a ser. Entonces no voy a dejar que hagan y deshagan nada más como quieran” Wendy Guevara

Wendy Guevara resaltó que fueron otras personas que la alertaron sobre una persona que había alterado un documento donde falsificaron su firma.

“Las mismas personas de donde esta persona firmó me buscaron. Yo no sabía, entonces, ellos me buscaron y me dijeron: ‘Mira, alteraron un documento y hasta le pusieron corrector’” Wendy Guevara

Visiblemente molesta, Wendy Guevara puntualizó que un documento no se puede falsificar y eso es un delito en México y por eso había procedido legalmente.

“Tú sabes que un documento no se puede alterar, yo no sé en qué país vivan ellos, pero en México no puedes alterar un documento por nada del mundo, eso es un delito” Wendy Guevara

Wendy Guevara destacó que México tiene leyes que evita las personas puedan alterar documentos y por eso ella planea seguir con su proceso legal.

“Por eso hay leyes en este país” Wendy Guevara

Wendy Guevara quiere que le muestren las pruebas de que ella vendió ese vehículo

Durante su conversación con Hoy, Wendy Guevara destacó que esa persona asegura que ella le vendió el vehículo.

Sin embargo, Wendy Guevara señaló que eso no es así, por lo que ahora en los juzgados busca que esta persona muestre los documentos que confirmen que compró la camioneta.

Y es que Wendy Guevara destacó que esta persona debe de mostrar los comprobantes de los pagos y que si le dio dinero por la camioneta.

“Y que según yo le vendí un vehículo, entonces, ahora vamos a ver en el juzgado que me enseñé donde según esta persona me compró el vehículo y ahí está la carta donde él dice que me pagó tanto. Pues que nos enseñe las pruebas, que nos enseñe su banco donde me transfirió” Wendy Guevara

Wendy Guevara dejó en claro que ella no tiene ningún problema de presentarse ante las autoridades con tal de ver las pruebas.

“Yo estoy totalmente para pararme ahí y que me de las pruebas donde según él yo vendí ese coche” Wendy Guevara

Aunque no quiso brindar muchos detalles, Wendy Guevara se mostró segura que esta persona no podrá ganar el caso.